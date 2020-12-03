Ücretsiz BluTV izleme 2020... BluTV 5-6 Aralık hafta sonu ücretsiz mi oldu? BluTV ücretsiz nasıl izlenir?

Türkiye'nin en büyük yerli dizi platformu olan BluTV, bu hafta sonu başlayacak olan yasaklardan dolayı 5-6 Aralık tarihinde tüm dizilerini ücretsiz yayınlama ve sokağa çıkamayan vatandaşa destek olmaya karar verdi. Haberin ardından vatandaşlar BluTV dizileri hafta sonu ücretsiz mi sorusunu sormaya başladı. BluTV ücretsiz nasıl izlenir merak eden vatandaşlar için detaylar haberimizde.

BLUTV 5-6 ARALIK HAFTA SONU ÜCRETSİZ Mİ?

Karantina döneminde vatandaşları desteklemek amacıyla Türkiye'nin en büyük yerli dizi platformu olan BluTV, bu hafta sonu ücretsiz izlenilecek. Binlerce vatandaş BluTV ücretsiz üyelik nasıl yapılır araştırırken, bazı vatandaşlarda BluTV'nin hafta sonu ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Kararı sosyal medyadan duyuran BluTV'ye vatandaşlardan teşekkür mesajı yağdı. BluTV bu hafta sonu tamamiyle ücretsiz olacak ve bütün dizileri ücretsiz olarak izlenebilecek.

Yasaklar az önce başladı.⏰ Bu hafta sonu her yer kapalı ama BluTV açık! BluTV özel yapımlarını, yüzlerce yerli, yabancı dizi ve filmleri bu hafta sonu ÜCRETSİZ izleyebilmek için #EvdeBluşalım. Detaylar cuma günü sizlerle. ???????? pic.twitter.com/YijJL2ZnOx — BluTV (@BluTV) December 1, 2020

BLUTV'YE ÜCRETSİZ NASIL KAYIT OLUNUR?

BluTV'nin hafta sonu ücretsiz olacağı duyurusunun ardından, BluTV izlemek isteyen vatandaşlar Blutv ücretsiz dizi izlemek için ne yapmak gerekiyor, kayıt olmak ya da üye olmak gerekiyor mu sorularına cevap arıyor. Binlerce üyesi olan video paylaşım sitesi, ücretsiz paylaşımın ardından sosyal medyada ilgi odağı oldu. Hafta sonu BluTV'den ücretsiz olarak yararlanmak isteyen vatandaşlar, BluTV üyelik için kod nasıl alınır merak ediyor. BluTV’nin resmi internet sitesine giriş yaparak, e-mail adresi ile kayıt olduktan sonra mail adresinize bir kod gelecek. Bu kodu kullanacak internet kullanıcıları tüm hafta sonu BluTV'den ücretsiz olarak faydalanabilecek.



