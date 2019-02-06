Uçuktan kurtulmanın doğal yolları

Bağışıklık sistemi zayıfladığında Herpes simpleks virüsü açığa çıkar. Vücudun çeşitli bölgelerinde görülebilen bu uçuklar genelde ağız çevresinde toplanır. Son derece acı veren bu küçük ama sinir bozucu uçuklar kendi belli eder etmez bu kolay ve hızlı etki eden doğal yollara başvurmalısınız!
Antimikrobiyal özelliği olan sarımsak, uçukların iyileşme süresini kısaltır. Dudağınızın çevresinde karıncalanma hissediyorsanız bir diş sarımsağı soyun ve bir ucunu o bölgeye yavaş bir şekilde sürtün. Böylelikle bu kabarcıkların gelişimini önlemiş olursunuz.
Nane ve çay ağacı esansiyel yağları antiviral, antibakteriyel ve antiseptik özellikleri ile bilinir ve bazı araştırmalar bu yağların erken aşamalarda uygularsanız yaraların gelişmesini durdurabileceğini göstermiştir.
Bir çay kaşığı çay ağacı yağını, bir çay kaşığı hindistan cevizi ya da zeytinyağı ile seyreltin. Hazırladığınız yağı pamuk yardımıyla ilgili bölgeye uygulayın.
Yukarıda bahsettiğimiz gibi, bağışıklık sisteminin zayıflaması uçuk oluşumuna neden olur. Bağışıklık sisteminin anahtarı ise C vitaminidir. C vitamini yönünden zengin besinleri, listenize muhakkak dahil edin.
Aloe vera antibakteriyel bir ürün olarak çok etkilidir ve enfeksiyonları önler. Bu bitki aynı zamanda ağrı ve rahatsızlığı gidermek ve iyileşmeyi hızlandırmak için de çok etkilidir. Yaklaşık 2 cm uzunluğunda aloe verayı kesin. Akan jel kısmını ucuk bölgesine uygulayın. 20 dakika boyunca jel o bölgede kalmalı. Ardından ılık su ile yıkayabilirsiniz. Tedaviyi günde birkaç defa tekrarlayabilirsiniz.
Ekinezya iyi bir bağışıklık sistemi uyarıcısıdır. Sıvı, tentür veya hap gibi farklı formlarda düzenli olarak alınabilir.
E Vitamini hasar görmüş cilt hücrelerini yeniler ve yaraların onarımına yardımcı olur. Bunu elde etmenin iki yolu vardır: E vitamini yağını doğrudan hasarlı cilde uygulayabilir ya da E Vitamini yönünden zengin yiyeceklerden faydalanabilirsiniz.
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