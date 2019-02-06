Uçuktan kurtulmanın doğal yolları

Bağışıklık sistemi zayıfladığında Herpes simpleks virüsü açığa çıkar. Vücudun çeşitli bölgelerinde görülebilen bu uçuklar genelde ağız çevresinde toplanır. Son derece acı veren bu küçük ama sinir bozucu uçuklar kendi belli eder etmez bu kolay ve hızlı etki eden doğal yollara başvurmalısınız!

Sarımsak

Antimikrobiyal özelliği olan sarımsak, uçukların iyileşme süresini kısaltır. Dudağınızın çevresinde karıncalanma hissediyorsanız bir diş sarımsağı soyun ve bir ucunu o bölgeye yavaş bir şekilde sürtün. Böylelikle bu kabarcıkların gelişimini önlemiş olursunuz.

Uçucu yağlar

Nane ve çay ağacı esansiyel yağları antiviral, antibakteriyel ve antiseptik özellikleri ile bilinir ve bazı araştırmalar bu yağların erken aşamalarda uygularsanız yaraların gelişmesini durdurabileceğini göstermiştir.

Bir çay kaşığı çay ağacı yağını, bir çay kaşığı hindistan cevizi ya da zeytinyağı ile seyreltin. Hazırladığınız yağı pamuk yardımıyla ilgili bölgeye uygulayın.

C vitamini

Yukarıda bahsettiğimiz gibi, bağışıklık sisteminin zayıflaması uçuk oluşumuna neden olur. Bağışıklık sisteminin anahtarı ise C vitaminidir. C vitamini yönünden zengin besinleri, listenize muhakkak dahil edin.