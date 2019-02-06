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Uçuktan kurtulmanın doğal yolları

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 06.02.2019 10:53 | Son Güncelleme

HSV1 tipi herpes virüsü, uçuğa yol açan virüs olarak biliniyor. Çocukluktan itibaren çoğu insana bulaşan bu virüs, sinir sisteminde kuluçka halinde bekliyor. Kişinin stresli olduğu zamanlarda virüs aktif hale gelipuçuğa yol açıyor. Bir kez vücudumuza yerleşince de kurtulmak oldukça güç olabiliyor. Son derece acı veren bu küçük ama sinir bozucu uçukları geçirmenin en etkili doğal yollarını sizin için bir araya getirdik.

Uçuktan kurtulmanın doğal yolları

Bağışıklık sistemi zayıfladığında Herpes simpleks virüsü açığa çıkar. Vücudun çeşitli bölgelerinde görülebilen bu uçuklar genelde ağız çevresinde toplanır. Son derece acı veren bu küçük ama sinir bozucu uçuklar kendi belli eder etmez bu kolay ve hızlı etki eden doğal yollara başvurmalısınız!

Sarımsak

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Antimikrobiyal özelliği olan sarımsak, uçukların iyileşme süresini kısaltır. Dudağınızın çevresinde karıncalanma hissediyorsanız bir diş sarımsağı soyun ve bir ucunu o bölgeye yavaş bir şekilde sürtün. Böylelikle bu kabarcıkların gelişimini önlemiş olursunuz.

Uçucu yağlar

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Nane ve çay ağacı esansiyel yağları antiviral, antibakteriyel ve antiseptik özellikleri ile bilinir ve bazı araştırmalar bu yağların erken aşamalarda uygularsanız yaraların gelişmesini durdurabileceğini göstermiştir.

Bir çay kaşığı çay ağacı yağını, bir çay kaşığı hindistan cevizi ya da zeytinyağı ile seyreltin. Hazırladığınız yağı pamuk yardımıyla ilgili bölgeye uygulayın.

C vitamini

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Yukarıda bahsettiğimiz gibi, bağışıklık sisteminin zayıflaması uçuk oluşumuna neden olur. Bağışıklık sisteminin anahtarı ise C vitaminidir. C vitamini yönünden zengin besinleri, listenize muhakkak dahil edin.

Aloe vera

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Aloe vera antibakteriyel bir ürün olarak çok etkilidir ve enfeksiyonları önler. Bu bitki aynı zamanda ağrı ve rahatsızlığı gidermek ve iyileşmeyi hızlandırmak için de çok etkilidir. Yaklaşık 2 cm uzunluğunda aloe verayı kesin. Akan jel kısmını ucuk bölgesine uygulayın. 20 dakika boyunca jel o bölgede kalmalı. Ardından ılık su ile yıkayabilirsiniz. Tedaviyi günde birkaç defa tekrarlayabilirsiniz.

Ekinezya

ekinezya

Ekinezya iyi bir bağışıklık sistemi uyarıcısıdır. Sıvı, tentür veya hap gibi farklı formlarda düzenli olarak alınabilir.

E vitamini

E

E Vitamini hasar görmüş cilt hücrelerini yeniler ve yaraların onarımına yardımcı olur. Bunu elde etmenin iki yolu vardır: E vitamini yağını doğrudan hasarlı cilde uygulayabilir ya da E Vitamini yönünden zengin yiyeceklerden faydalanabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
uçuğa iyi gelen besinler herpes simpleks

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
UÇUK TEDAVİSİNDE EN ETKİLİ YÖNTEM KALİTELİ ASETON DENEDİM ÖZELLİKLE DUDAKTA KAŞINTILI YANMA VE ACI BAŞLADIĞINDA BİR MİKTAR PAMUĞU ASETONA BATIRIP OÇUK BÖLGESİNDE BEKLETİN ALLAHIN İZNİYLE HEMEN KURUDUĞUNU GÖRECEKSİNİZ BİZZAT DENEDİM, DİKKAT EDECEĞİNİZ HUSUS ASETONU YUTMAYIN
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