Üçüncü kez gerçek oldu! Tesadüfün böylesi, Galatasaray ve Crystal Palace...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde İngiliz ekibi Liverpool ile oynayacağı maçın ardından dikkat çeken ve herkesi şaşırtan bir istatistik ortaya çıktı.

ÖNCE MANU

Buna göre; 30 Eylül 2023’te Crystal Palace, Manchester United’ı 1-0 yenerken; sadece birkaç gün sonra, 3 Ekim 2023’te Galatasaray, Old Trafford’da Manchester United’ı 3-2 mağlup etmişti.

SONRA TOTTENHAM

Benzer bir tablo 2024 sezonunda da yaşandı. 27 Ekim 2024’te Crystal Palace, Tottenham’ı 1-0 yenmiş; 7 Kasım 2024’te Galatasaray, Tottenham’ı 3-2’lik skorla mağlup etmişti.

ŞİMDİ LIVERPOOL

Geçtiğimiz hafta ise bu senaryo tekrar etti: 27 Eylül’de Crystal Palace, Liverpool’u 2-1 ile geçerken; 30 Eylül’de Galatasaray, Liverpool’u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Böylece üç sezon üst üste Galatasaray ve Crystal Palace, kısa süre içinde karşılaştıkları aynı İngiliz takımlarını yenmiş oldu.