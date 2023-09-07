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Uçuş esnasında göğsünden çıkardığı şırdanı yemesi olay olmuştu! Şırdancı Mehmet uçağa alınmayınca...

07.09.2023 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Hava Yolları'nın (THY) uçağında çektiği videosuyla geçtiğimiz aylarda gündeme gelen 'Şırdancı Mehmet' olarak tanınan Mehmet Sur yine adından söz ettirdi. Uçuş esnasında göğsünden çıkardığı şırdanı yemesi yüzünden uçuş yasağı olan Şırdancı Mehmet bakın ne yaptı...

MasterChef yarışmasıyla tanınan ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Mehmet Sur, bir süre önce Türk Hava Yolları'nın (THY) uçağında yaptıklarıyla tepki çekmişti.

'Şırdancı Mehmet' olarak tanınan Mehmet Sur, uçuş esnasında yemek servisinin yapılmasının ardından tişörtünün içinden çıkardığı şırdanı yemişti.

Bu anları cep telefon ile kaydeden ve sosyal medya hesabından paylaşan Sur'a uçuş yasağı gelmişti. Yasağın kırılacağını düşünen ünlü isim bilet alıp İzmir'e uçmak istedi.

Cezası hala devam eden Sur, sosyal medyadan pişman olduğunu ifade eden bir paylaşımda bulundu.

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"ÇOK PİŞMAN OLDUM"

6 ay olan cezası devam eden Şırdancı Mehmet şunları söyledi:

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"İzmir'e uçuşum vardı. Biletimi satın aldım geldim, burada uçamayacağımı, cezam olduğunu söylediler. Cezamın dolmasına 4 ay kaldı, rica ettim kabul etmediler. Paramı da iade ettiler. Ben THY'yi çok özledim. Bir an önce cezamın bitmesini bekliyorum, çünkü THY ile uçmayı gerçekten çok özledim. Bir şırdan yedim, çok pişman oldum."

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