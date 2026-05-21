YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

'Ucuz tatlı' uyarısı: Bayramda tatlı alırken bu 3 şeye dikkat!

Kurban Bayramı öncesi tatlı siparişlerinde yoğunluk yaşanırken, uzmanlardan vatandaşlara önemli uyarılar geldi. Özellikle baklava ve şerbetli tatlılara talebin arttığı bu dönemde, kalitesiz yağ, katkı maddesi ve boyalı fıstık kullanılan ürünlerin sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtildi.

'Ucuz tatlı' uyarısı: Bayramda tatlı alırken bu 3 şeye dikkat!

Yaklaşan Kurban Bayramı'yla birlikte tatlı siparişlerinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Özellikle baklava ve şerbetli tatlılara talep arttı.

Kalitesiz yağ, katkı maddesi ve boyalı fıstık kullanılan ürünler mide ve sindirim sistemi rahatsızlıklarına neden olurken Adanalı tatlıcı Zeynep Geyik, vatandaşlara güvenilir işletmelerden alışveriş yapılması konusunda uyarılarda bulundu.

Ucuz tatlı uyarısı: Bayramda tatlı alırken bu 3 şeye dikkat! 1

"KALİTESİZ ÜRÜNLER MİDEYİ RAHATSIZ EDİYOR"

Et tüketiminin arttığı bayram döneminde ağır tatlıların sindirim sorunlarına yol açabileceğini belirten Geyik, "Et sonrası mide zor sindirdiği için tatlının hafif olması gerekiyor. Yağında, şerbetinde ve fıstığında kaliteli ürünler kullanan, bildikleri yerlerden almaları gerekiyor. Bazı işletmeler maliyeti düşürmek için sağlıksız yöntemler kullanıyor. Yer fıstığını gıda boyasıyla boyadıktan sonra ürün çıkartan yerler var. Yağda da aynı şekilde içerisine katkı maddesi karıştıranlar var. O yüzden dikkat etmemiz gerek" dedi.

Vatandaşların güvenilir işletmeleri tercih etmesi gerektiğini vurgulayan tatlıcı Geyik, "Mide rahatsızlığı, sindirim sisteminde sıkıntılar çıkarabiliyor. Mide ekşimesi ve boğazda yanmalar da oluyor. Et mideyi yorucu bir gıda olduğu için tatlıyla birleştiğinde hazımsızlık had safhaya varıyor. Sindirimi zorlaştırıyor. Bu yüzden güvenilir yerlerden alışveriş yapılsın ki kaliteli ürünler kullanılmış olsun en azından tatlının sindirimi daha kolay olur" diye konuştu.

Ucuz tatlı uyarısı: Bayramda tatlı alırken bu 3 şeye dikkat! 2

"UCUZ TATLI YEMEYİN, SAĞLIĞINIZDAN OLMAYIN"

Bayram hazırlıklarının başladığını da aktaran Geyik, "Bizde de bayram hazırlıkları başladı. Siparişler gelmeye başladı. Arife günü bizim pişirim ve teslim günümüz olduğu için o gün teslim ediyoruz. Bayram öncesi herkese 'ucuz tatlı yemeyin, sağlığınızdan olmayın' diyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türk Mutfağı Haftası 2026'nın Teması Açıklandı: "Bir Sofrada Miras"Türk Mutfağı Haftası 2026'nın Teması Açıklandı: "Bir Sofrada Miras"
Bayram sofralarında en sık yapılan hata! Eti mahvediyorBayram sofralarında en sık yapılan hata! Eti mahvediyor

Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Tatlıcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CENTCOM duyurdu! ABD askerlerinden İran gemisine baskın

CENTCOM duyurdu! ABD askerlerinden İran gemisine baskın

Mehmet Akif Ersoy için çarpıcı iddia: "Adnan Oktar'ın taktiklerini uygulamış"

Mehmet Akif Ersoy için çarpıcı iddia: "Adnan Oktar'ın taktiklerini uygulamış"

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü sanatçı Haluk Levent hastaneye kaldırıldı

Ünlü sanatçı Haluk Levent hastaneye kaldırıldı

İmza atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek

İmza atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek

ABD-İran görüşmesi petrol fiyatlarını aşağı çekti

ABD-İran görüşmesi petrol fiyatlarını aşağı çekti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.