'Ucuz tatlı' uyarısı: Bayramda tatlı alırken bu 3 şeye dikkat!

Yaklaşan Kurban Bayramı'yla birlikte tatlı siparişlerinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Özellikle baklava ve şerbetli tatlılara talep arttı.

Kalitesiz yağ, katkı maddesi ve boyalı fıstık kullanılan ürünler mide ve sindirim sistemi rahatsızlıklarına neden olurken Adanalı tatlıcı Zeynep Geyik, vatandaşlara güvenilir işletmelerden alışveriş yapılması konusunda uyarılarda bulundu.

"KALİTESİZ ÜRÜNLER MİDEYİ RAHATSIZ EDİYOR"

Et tüketiminin arttığı bayram döneminde ağır tatlıların sindirim sorunlarına yol açabileceğini belirten Geyik, "Et sonrası mide zor sindirdiği için tatlının hafif olması gerekiyor. Yağında, şerbetinde ve fıstığında kaliteli ürünler kullanan, bildikleri yerlerden almaları gerekiyor. Bazı işletmeler maliyeti düşürmek için sağlıksız yöntemler kullanıyor. Yer fıstığını gıda boyasıyla boyadıktan sonra ürün çıkartan yerler var. Yağda da aynı şekilde içerisine katkı maddesi karıştıranlar var. O yüzden dikkat etmemiz gerek" dedi.

Vatandaşların güvenilir işletmeleri tercih etmesi gerektiğini vurgulayan tatlıcı Geyik, "Mide rahatsızlığı, sindirim sisteminde sıkıntılar çıkarabiliyor. Mide ekşimesi ve boğazda yanmalar da oluyor. Et mideyi yorucu bir gıda olduğu için tatlıyla birleştiğinde hazımsızlık had safhaya varıyor. Sindirimi zorlaştırıyor. Bu yüzden güvenilir yerlerden alışveriş yapılsın ki kaliteli ürünler kullanılmış olsun en azından tatlının sindirimi daha kolay olur" diye konuştu.

"UCUZ TATLI YEMEYİN, SAĞLIĞINIZDAN OLMAYIN"

Bayram hazırlıklarının başladığını da aktaran Geyik, "Bizde de bayram hazırlıkları başladı. Siparişler gelmeye başladı. Arife günü bizim pişirim ve teslim günümüz olduğu için o gün teslim ediyoruz. Bayram öncesi herkese 'ucuz tatlı yemeyin, sağlığınızdan olmayın' diyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır