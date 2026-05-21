Türk Mutfağı Haftası 2026'nın Teması Açıklandı: "Bir Sofrada Miras"

Türk Mutfağı Haftası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde 21-27 Mayıs tarihleri arasında her yıl ülkemizde ve tüm dünyada etkinliklerle kutlanmaktadır.

Türk Mutfağı Haftası (TMH), bu yıl beşinci kez düzenlenerek, bir yemeğe gerçek değerini kazandıran unsurlara vurgu yapmaktadır. Bu yılın teması olan “Bir Sofrada Miras”, ortak mutfak mirasımıza işlenmiş hikâyeleri, hatıraları, kültürü, gelenekleri ve birikimi öne çıkarmaktadır. Yemek tutkunlarını yalnızca tattığımız eşsiz lezzetlerin değil, sofralarımızdaki ortak mirasın da değerini hatırlamaya davet etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, bugün Türk Mutfağı Haftası 2026’nın resmî temasını “Bir Sofrada Miras” olarak açıklamıştır. Türk Mutfağı Haftası, 21–27 Mayıs 2026 tarihleri arasında, Türkiye genelinde ve dünyanın dört bir yanındaki Türk diplomatik temsilcilikleri ile kültür merkezlerinde icra edilecek çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır. Bu yılın teması, Türk mutfağını yalnızca yemeklerden ibaret bir yapı olarak değil, yüzyıllar boyunca göçler, ritüeller, imece ruhu ve köklü sofra gelenekleriyle yoğrulmuş, canlı bir ortak kültürel miras olarak yeniden tanımlamaktadır.

“Sofra, birlikte olmanın en kadim dilidir” ifadesi temanın ana mesajını yansıtmaktadır. “Yemek, insanları zamanın ötesinde birbirine bağlar.”

Tema üç kavramsal katmanda ele alınmaktadır: Diyalog — Sofra, farklı dönemlerin ve kültürlerin ortak anlamı birlikte inşa ettiği bir buluşma zemini olarak; Dönüşüm — Tariften tarife, kuşaktan kuşağa aktarılan mutfak hafızası olarak; ve Arşiv — Yazılı olmayan tarihin en güvenilir kayıt alanı olan mutfağın, her gün sofralarda yeniden hayat bulması olarak.

Yaşayan mirasın tadına varma anlayışıyla düzenlenecek kutlamalar, hem Türkiye’de hem de yurt dışında Türk büyükelçilikleri ve temsilcilikleri tarafından gerçekleştirilecektir. Planlanan faaliyetler aşağıda belirtilmektedir:

Paylaşılan Sofra Yemekleri: Uzun masalarda bir araya gelmeyi teşvik eden toplu yemek organizasyonları.

Şef İş Birlikleri: Türk şeflerle uluslararası şefleri buluşturarak kültürlerarası gastronomi diyaloğunu güçlendiren ortak yemekler.

Teknik Gösterimler: Yufka açma, yavaş pişirme (keşkek, tandır) ve açık ateşte ızgara gibi geleneksel yöntemlerin uygulamalı olarak tanıtıldığı atölye çalışmaları.

Lezzet Arşivi: Tarihî tarifler, malzemeler ve teknikleri rehberli tadımlar eşliğinde sunan, basın mensupları, kültür temsilcileri ve gastronomi çevrelerine yönelik, geçici nitelikte bir yaşayan mutfak arşivi.

Yaşayan Tarifler Saha Arşivi: Göç ve yerleşimin izlerini taşıyan yemekleri belgeleyerek, bugün varlığını sürdüren bölgesel çeşitliliği gözler önüne sermektedir.

Öne Çıkan Lezzetler

Bu yılın seçkisi, hem kültürel zenginliği hem de mutfak ustalığını yansıtan yemeklerden oluşmaktadır. UNESCO listesinde yer alan ‘keşkek’—yavaş pişirilen buğday ve et yemeği— ortak kutlama kültürünü ve imece ruhunu temsil etmektedir. Baklava, ustalık gerektiren bir zanaatın ve geleneklerin nesilden nesile aktarımını simgelemektedir. "Mantı" göç ve yolculuk temalarını yansıtmaktadır. "Dolma", ortak bir mutfak dilindeki çeşitliliği gözler önüne sererken, helva dayanışmayı ve hafızayı temsil etmektedir.

Menüler, tarifler, teknik videolar, kurumsal kimlik materyalleri, afişler ve sosyal medya içerikleri dâhil tüm etkinlik materyallerine turkishcuisineweek.com adresinden erişilebilir.