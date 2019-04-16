Üçüzlerdeki tuhaflığı öğretmenleri farketti!

Üçüzler, öğretmenlerine ve okul yöneticilerine karşı sürekli kendilerini savunur halde göründüler. Sadece birbirleriyle konuşup çoğu zaman okula gelmediler ve notları da düşmeye başladı. Okul yönetimi üçüzleri okuldan atmak yerine farklı bir yöntem denedi. Üçüzleri GEAR UP programına kaydetti.

Üçüzler GEAR UP programındaki kişilerle daha güvende hissettikçe notları da artmaya başladı. Sonunda neden böyle davrandıkları da ortaya çıktı. Kimse üçüzlerin neden böyle davrandığını, gerçekler ortaya çıkana dek anlayamamıştı.

GEARP UP programı eğitim bakanlığı tarafından finanse edilen, düşük gelirli öğrencileri okul hayatına adapte etmek ve notlarını arttırmak için kurulmuş bir program.

Haley, Kassidy ve Sierra ondan sonra anneanneleriyle yaşamaya başladı. Anneanne, okul sistemine güvenmediğinden kızları 8 yaşına dek okula başlatmadı. Babaları cezaevinden salındığında yeniden babalarıyla yaşamaya başladılar. Babanın çeşitli nedenlerden ötürü eve haftada bir geldiği oluyordu. Son olarak üçüzlerin velayeti babalarının elinden alındı. Bunun nedeni de eve gerçekleştirilen silahlı saldırıydı.

Üçüzler henüz üç yaşındayken anneleri vefat etmişti. Babaları da üçüzler 6. sınıfa giderken cezaevine gönderilmişti.

Üçüzler yeniden anneannesi ve dedesiyle yaşamaya başladı. Ancak onlar da torunlarıyla hiç ilgilenmiyordu. Hayatlarının belli bir dönemini aç kalarak ve üstlerine düzgün kıyafetler giyemeyerek geçirdiler.

GEAR UP öğretmenlerinin yardımıyla kızlar hayatlarında yeni bir sayfa açtılar.Her şey iyiye gitmeye başladı. Sıkı çalışarak önce liseye girdiler sonra da mezun oldular. Not ortalamalarını da oldukça yükselttiler. Bir yandan da yarı zamanlı çalışarak kendi kendilerine geçinmeye başladılar.