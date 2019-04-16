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Üçüzlerdeki tuhaflığı öğretmenleri farketti!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 16.04.2019 10:24 | Son Güncelleme

Öğretmen üçüzlerin sadece birbirleriyle konuştuğunu fark etti. Altında yatan nedeni öğrenince çok şaşırdı.

Haley, Kassidy ve Sierra ismindeki üçüz kardeşler Valley Lisesi’ne ilk geldiklerinde okulu fazla önemsemiyor ve tuhaf davranıyorlardı.

Üçüzlerdeki garipliği öğretmenleri farketti!

Haley, Kassidy ve Sierra ismindeki üçüz kardeşler Valley Lisesi’ne ilk geldiklerinde okulu fazla önemsemiyorlar gibi görünüyorlardı.

Haley, Kassidy ve Sierra ismindeki üçüz kardeşler Valley Lisesi’ne ilk geldiklerinde okulu fazla önemsemiyorlar gibi görünüyorlardı.
Üçüzler, öğretmenlerine ve okul yöneticilerine karşı sürekli kendilerini savunur halde göründüler. Sadece birbirleriyle konuşup çoğu zaman okula gelmediler ve notları da düşmeye başladı. Okul yönetimi üçüzleri okuldan atmak yerine farklı bir yöntem denedi. Üçüzleri GEAR UP programına kaydetti.

GEARP UP programı eğitim bakanlığı tarafından finanse edilen, düşük gelirli öğrencileri okul hayatına adapte etmek ve notlarını arttırmak için kurulmuş bir program.

GEARP UP programı eğitim bakanlığı tarafından finanse edilen, düşük gelirli öğrencileri okul hayatına adapte etmek ve notlarını arttırmak için kurulmuş bir program.
Üçüzler GEAR UP programındaki kişilerle daha güvende hissettikçe notları da artmaya başladı. Sonunda neden böyle davrandıkları da ortaya çıktı. Kimse üçüzlerin neden böyle davrandığını, gerçekler ortaya çıkana dek anlayamamıştı.

Üçüzler henüz üç yaşındayken anneleri vefat etmişti. Babaları da üçüzler 6. sınıfa giderken cezaevine gönderilmişti.

Üçüzler henüz üç yaşındayken anneleri vefat etmişti. Babaları da üçüzler 6. sınıfa giderken cezaevine gönderilmişti.
Haley, Kassidy ve Sierra ondan sonra anneanneleriyle yaşamaya başladı. Anneanne, okul sistemine güvenmediğinden kızları 8 yaşına dek okula başlatmadı. Babaları cezaevinden salındığında yeniden babalarıyla yaşamaya başladılar. Babanın çeşitli nedenlerden ötürü eve haftada bir geldiği oluyordu. Son olarak üçüzlerin velayeti babalarının elinden alındı. Bunun nedeni de eve gerçekleştirilen silahlı saldırıydı.

Üçüzler yeniden anneannesi ve dedesiyle yaşamaya başladı. Ancak onlar da torunlarıyla hiç ilgilenmiyordu. Hayatlarının belli bir dönemini aç kalarak ve üstlerine düzgün kıyafetler giyemeyerek geçirdiler.

Üçüzler yeniden anneannesi ve dedesiyle yaşamaya başladı. Ancak onlar da torunlarıyla hiç ilgilenmiyordu. Hayatlarının belli bir dönemini aç kalarak ve üstlerine düzgün kıyafetler giyemeyerek geçirdiler.
GEAR UP öğretmenlerinin yardımıyla kızlar hayatlarında yeni bir sayfa açtılar.Her şey iyiye gitmeye başladı. Sıkı çalışarak önce liseye girdiler sonra da mezun oldular. Not ortalamalarını da oldukça yükselttiler. Bir yandan da yarı zamanlı çalışarak kendi kendilerine geçinmeye başladılar.

Hepsi bununla da bitmedi. Fox5 Surprise Squad ismindeki televizyon programı ekibi, üçüzlere mezuniyette sürpriz yaptı. Ekip, mezuniyet için oradaydı.

Hepsi bununla da bitmedi. Fox5 Surprise Squad ismindeki televizyon programı ekibi, üçüzlere mezuniyette sürpriz yaptı. Ekip, mezuniyet için oradaydı.
Üçüzler, diplomalarını aldıktan sonra ekibin hazırladığı sürprizle karşılaştı. Bütün okul onları izledi.Ebeveynleri olmamaları, açlık, yoksulluk ve evsizliğe rağmen üçüzler mezun olmayı başardılar.
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Üçüzlerin ki Kader. Genç üçüzlerin durumlarını fark eden Öğretmenlerin duyarlılığı. Öğretmen böyle olmalı.Dersini verip zil çalınca hemen sınıfı terk eden öğretmen değil. Öğretmenleri kutluyorum. Geç üçüzlere yaşamlarında başarılar dilerim.
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