Udınese'de Gökhan İnler İstanbul’a geliyor! Zaniolo için flaş açıklama: "Her konuda anlaştık"

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo için Serie A'da pazarlıklar kızışıyor. Udinese'de başarılı bir sezon geçiren oyuncunun bonservisini almak isteyen İtalyan kulübü, oyuncu kanadını ikna etse de sarı-kırmızılı yönetimin ördüğü finansal duvarı aşmaya çalışıyor. Gökhan İnler'in İstanbul'da yapacağı zirve transferin kaderini belirleyecek.

İTALYA’DAN İSTANBUL’A ZANIOLO ÇIKARTMASI! GÖKHAN İNLER AÇIKLADI: "OYUNCUYLA ANLAŞTIK, SIRA GALATASARAY’DA!"

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminin son günlerinde satın alma opsiyonuyla birlikte İtalyan ekibi Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo’nun geleceğiyle ilgili sıcak saatler yaşanıyor. Çizme temsilcisinde sergilediği başarılı grafik ve istikrarlı performansıyla yeniden küllerinden doğan İtalyan yıldız için Udinese resmi hamle yapma kararı aldı. Kulübün Türk Sportif Direktörü Gökhan İnler, transfer pazarını hareketlendiren süreci bizzat duyurdu.

UDİNESE YILDIZ İSİMLE 2030’A KADAR EL SIKIŞTI!

Gökhan İnler, Udinese olarak Nicolo Zaniolo’yu takımda tutma konusunda hiçbir pürüz bırakmadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Udinese olarak Nicolo Zaniolo ile takımda kalması konusunda her konuda anlaştık. Önümüzdeki günlerde Galatasaray'la bonservis pazarlığı için Türkiye'ye geleceğiz ve Galatasaray'a resmi teklifimizi de yapacağız. Galatasaray'ın talep ettiği miktarları biraz düşürmek istiyoruz."

Sızan bilgilere göre, İtalyan ekibi ile 26 yaşındaki futbolcu arasında 2030 yılına kadar geçerli olacak uzun vadeli bir sözleşme şartlarında tam mutabakat sağlandı.

GALATASARAY YÖNETİMİ "TOK SATICI": İNDİRİM YOK!

Gökhan İnler her ne kadar kontrattaki maliyetleri aşağı çekmek için İstanbul'a bir çıkarma yapmaya hazırlansa da, Galatasaray cephesinde durum oldukça net. Udinese'nin iki farklı opsiyon hakkı bulunuyor. İtalyan ekibi ya 10 milyon Euro bonservis bedeli peşin ödenecek ya da 5 milyon Euro bonservis ile sonraki satıştan %50 pay maddesi devreye girecek.

Mevcut şartlarda 10 milyon Euro'luk nakit opsiyonunu esnetmek isteyen İtalyan kulübüne Dursun Özbek yönetiminden olumsuz yanıt geldi. Sarı-kırmızılı idarecilerin, sözleşmede yer alan opsiyon tutarlarında kesinlikle taviz vermeyi düşünmediği ve pazarlık masasına "ya maddeler uygulanır ya da oyuncu geri döner" restiyle oturacağı öğrenildi.

38 MAÇTA 14 GOL KATKISI

Zaniolo, geride bıraktığımız sezonda Çizme ekibinde adeta kendini buldu. Udinese formasıyla tam 38 resmi karşılaşmada süre alan yetenekli kanat oyuncusu, 6 gol ve 8 asistlik katkı sağlayarak takımın hücumdaki en önemli kilit taşlarından biri olmayı başardı.