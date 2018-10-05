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UEFA açıkladı! Galatasaray ile anlaşma yeniden inceleniyor...

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.10.2018 15:50 | Son Güncelleme

UEFA’nın Yargı Birimi, Galatasaray’ın Finansal Fair Play konusundaki anlaşmasının yeniden incelenmesine karar verdi. Yapılan resmi açıklamada, Finansal Kontrol Kurulu’na gerekli yazı iletildi.

UEFA açıkladı! Galatasaray ile anlaşma yeniden inceleniyor...

Galatasaray, UEFA'dan gelen haberle sarsıldı.

UEFA resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Galatasaray’ın dosyasının Finansal Kontrol Kurulu Araştırma Komisyonu tarafından yeniden inceleme kararı aldığını açıkladı.

UEFA, Galatasaray tarafından gönderilen belgelerin tekrardan incelenmesi ve tekrardan değerlendirmesini istedi.

UEFA ayrıca sarı-kırmızılılar ile 13 Haziran 2018’de yaptığı Finansal Fair-Play anlaşmasının yürürlükte olacağını bildirdi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Kulübü, UEFA'nın aldığı yeniden inceleme kararı sonrasında resmi internet sitesi aracılığı ile bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

UEFA iç işleyişi dahilinde;

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Üst Yargı Organı, Kulübümüz ile ilgili Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun aldığı Uzlaşma Anlaşması kararıyla ilgili değerlendirme ve ek bilgiler talep etmiştir.

UEFA'nın iç prosedürleri dahilinde yapılan ve Haziran 2018'den bu yana süren bu süreç ve bu işlem, Kulübümüzün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer almasını etkilememektedir. Kulübümüz, imzaladığı Uzlaşma Anlaşması çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kulübümüz bu işleyiş süreci dahilinde, UEFA'nın ilgili kurumlarına gerekli resmi açıklama ve yanıtlarını vermektedir ve Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda resmi yanıt ve aksiyonlarını vermeye devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray uefa finansal fair play

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