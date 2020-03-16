UEFA 'acil' koduyla toplanıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, futbol camiasını da tedirgin etmeye devam ediyor. Avrupa başta olmak üzere dünya üzerinde birçok ülke federasyonu liglerini erteleme kararı almasının ardından UEFA, yarın 55 ülkenin temsilcisiyle bir toplantı yapacak.
Telekonferans ile yapılacak olan toplantıda futbolun paydaşları; 2020 futbol takvimi içinde düzenlenecek olan spor müsabakalarının son durumlarını masaya yatıracak. Kritik toplantıda katılımcı ülkeler, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın akıbeti başta olmak üzere Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve üye ülkelerin lig durumları ile ilgili görüş alışverişinde bulunacak.
(İHA)
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