UEFA, Avrupa kupalarında deplasman takımı taraftarlarına yönelik yasağı kaldırdı

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Covid-19 pandemisi nedeniyle Avrupa kupalarında deplasman takımının taraftarlarına koyduğu yasağı kaldırdı.

UEFA, Avrupa kupalarında stadyumların kapasitesinin yüzde 5'inin deplasman takımı taraftarlarına ayrılacağını açıkladı.

Bu kararla deplasman takımın taraftarları, karşılaşmanın oynandığı ülkenin hükmetinin koronavirüs kısıtlamalarına tabi olarak önümüzdeki haftadan itibaren Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki maçları izleyebilecekler.

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde grup karşılaşmaları önümüzdeki hafta başlayacak.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup maçında 15 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da Borussia Dortmund'la karşı karşıya gelecek.

16 Eylül Perşembe günü ise Avrupa Ligi grup karşılaşmalarında Galatasaray İstanbul'da Lazio'yla, Fenerbahçe ise Almanya'da Eintracht Frankfurt'la karşılaşacak.

Öte yandan UEFA artık Avrupa kupası maçları öncesi, iki doz Covid aşısı olmuş ya da Covid-19 hastalığını atalatan futbolculara koronavirüs testi yaptırma zorunluluğunu kaldırdığını açıkladı.

Ancak futbolcular yine de Avrupa kupası maçları için gittikleri ülkelerin hükümetlerinin koronavirüs kısıtlamalarına tabi olacak ve bu kapsamda gerektiğinde kendilerinden test yaptırmaları istenebilecek.

