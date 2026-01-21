SPOR

Beşiktaş'a transferde çok kötü haber! Bitti deniyordu, böyle reddetti

Beşiktaş’ın Nuno Tavares transferi oyuncu cephesinde yaşanan pürüz nedeniyle askıya alındı. Siyah-beyazlılar Lazio ile anlaşmaya yaklaşsa da Portekizli sol bekin Türkiye’de oynamaya sıcak bakmaması süreci durdurdu. Serie A’dan Como’nun devreye girmesi dengeleri değiştirdi.

Berker İşleyen

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Nuno Tavares için görüşmeler çıkmaza girdi.Siyah-beyazlılar ile Lazio arasında anlaşmaya yaklaşıldığı, Beşiktaş'ın Portekizli oyuncunun mali taleplerini kabul ettiği öğrenildi.

"TÜRKİYE'DE OYNAMAK İSTEMİYORUM"

Sacha Tavolieri'nin haberine göre transferin önündeki en büyük engel, Nuno Tavares'in Türkiye'de forma giymek istememesi olarak görüldü.

Portekizli oyuncunun bu süreçte menajerini değiştirme kararı alması, yürütülen görüşmelerin durmasına neden oldu. Öte yandan Tavares için yeni bir alternatif ortaya çıktı. İtalyan ekibi Como, 24 yaşındaki sol bek için devreye girerken, Serie A'da kalma ihtimali oyuncuya daha cazip bir seçenek olarak geldi.

Transfer sürecinin bundan sonraki aşamasında Nuno Tavares'in kariyerine hangi ülkede devam edeceği merakla beklenmeye başlandı.

