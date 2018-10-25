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Milan'a evinde büyük şok!

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 25.10.2018 22:14 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçları saat 19:55'teki mücadelelerle başladı. Gecenin en çarpıcı sonucunu, Milan'ı deplasmanda 2-1 yenen Real Betis aldı.

Milan'a evinde büyük şok!

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçlarında saat 19:55'teki mücadeleler sona erdi. Gecenin maçında Real Betis deplasmanda Milan'ı 2-1 yendi.

İspanyol ekibi 30. dakikada Sanabria'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 55'te Lo Celso mükemmel bir vuruşla Reina'yı avladı ve skor 2-0 oldu.

Dakikalar 83'te Cutrone'nin sayısı Milan'a yetmedi ve Real Betis deplasmandan galibiyetle ayrılmayı başardı. Milan'da 90+4. dakikada Samu Castillejo kırmızı kart görerek Milan'ı 10 kişi bıraktı.

İşte saat 19:55'te oynanan maçlarda alınan sonuçlar;

A GRUBU
AEK Larnaca 1 - 1 Ludogorets Razgrad
Zürich 3 - 2 Bayer Leverkusen

B GRUBU
RB Leipzig 2 - 0 Celtic
Salzburg 3 - 0 Rosenborg

C GRUBU
FC Copenhagen 0 - 1 Slavia Prag
Zenit St. Petersburg 2 - 1 Bordeaux

D GRUBU
Anderlecht 2 - 2 Fenerbahçe
Spartak Trnava 1 - 2 Dinamo Zagreb

E GRUBU
Qarabağ Ağdam 0 - 1 Vorskla Poltava
Sporting Lisbon 0 - 1 Arsenal

F GRUBU
F91 Dudelange 0 - 2 Olympiakos
Milan 1 - 2 Real Betis

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Anderlecht 2 - 2 FenerbahçeAnderlecht 2 - 2 Fenerbahçe
Avrupa Ligi maçlarının yayıncısı belli olduAvrupa Ligi maçlarının yayıncısı belli oldu
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Anahtar Kelimeler:
Milan - Real Betis UEFA Avrupa Ligi

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