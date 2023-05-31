UEFA Avrupa Ligi final maçında Volkan Demirel sürprizi! Sevilla-Roma maçını tribünden takip etti

UEFA Avrupa Ligi final mücadelesinde İspanyol devi Roma ile İtalya'nın köklü ekibi Sevilla karşı karşıya geldi. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanan finalde karşılaşan İspanya kulübü Sevilla ile İtalya'nın Roma takımları turnuvanın 52. şampiyonu olmak için mücadele etti.

Heyecan katsayısı yüksek mücadele öncesi tribünde sürpriz bir isim de vardı.

VOLKAN DEMİREL TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ!

Atakaş Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel de Sevilla Roma mücadelesini tribünden takip etti.

"KOCA YÜREKLİ"

Öte yandan eşiyle birlikte Budapeşte'de bulunan Volkan Demirel, eşi Zeynep Demirel ile olan fotoğrafına Roma ve Sevilla'yı etiketleyip Zeynep Demirel'i etiketlemedi. Bunun üzerine Zeynep Demirel'den Volkan Demirel'e: Sevilla'yı etiketleyen, Roma'yı etiketleyen ama karısını unutan koca yürekli" yanıtı geldi.

