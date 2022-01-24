SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray üst turu garantiledi, Fenerbahçe Konferans Ligi'ne devam edecek

UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray üst turu garantiledi, Fenerbahçe Konferans Ligi'ne devam edecek

24.01.2022 03:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5'inci maçında evinde Fransa temsilcisi Marsilya'yı ağırlayan Galatasaray, sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Galatasaray bu skorla birlikte bir üst tura çıkmayı garantiledi.

UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray üst turu garantiledi, Fenerbahçe Konferans Ligi'ne devam edecek

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, E Grubu 5'inci maçında evinde Fransa temsilcisi Marsilya'yı 4-2 yendi. Galatasaray bu skorla birlikte bir üst tura çıkmayı garantiledi. Bir diğer Türk takımı Fenerbahçe ise D Grubu'nda Yunanistan'da Olympiakos'a son dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nden gruptan çıkma şansını kaybetti. Sarı lacivertli takım Avrupa yolculuğuna Konferans Ligi'nden devam edecek.

Fransız rakibini İstanbul'da ağırlayan Sarı kırmızılı takımın gollerini 12'nci dakika Cicaldau, 30'uncu dakikada Caleta-Car kendi kalesine, 64'üncü dakikada Feghouli ve 83'de de Babel kaydetti.

Marsilya'da ise Milik 68 ve 85'inci dakikalarda topu Galatasaray ağlarına göndermeyi başardı.

Galatasaray maç sonunda 11 puana yükseldi ve gruptaki liderliğini sürdürdü.

Fransızlar, İstanbul'da aldığı bu mağlubiyetle Avrupa Ligi'ne veda etti.

Galatasaray

Grubun diğer maçında Lazio da, Rusya deplasmanında Lokomotiv Moskova'yı 3-0'la geçti.

Galatasaray son maçında İtalya temsilcisi Lazio ile Roma'da karşılacak. Bu maç grup birincisini belirleyecek.

Fenerbahce

Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne veda etti

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5'inci maçında deplasmanda Olympiakos'a konuk olan Fenerbahçe sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 90'ıncı dakikada Tiquinho kaydetti.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin 19'uncu dakikada attığı şut direkten döndü.

Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt D Grubu'nda 11 puanla zirvede yer alıyor. Olimpiakos ise Fenerbahçe galibiyeti sonrasında puanını 9'a çıkardı. Fenerbahçe topladığı 5 puan sonunda bu sezon Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkma şansını yitirdi.

Grubun diğer maçında Eintracht Frankfurt evinde Belçika takımı Antwerp ile karşılaştı. Maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe 9 Aralık'ta gruptaki son maçında Eintracht Frankfurt ile Kadıköy'de karşılacak.

İlk 11'ler:

GALATASARAY: Muslera - Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu (Dk. 90+1 Bartuğ Elmaz), Feghouli (Dk. 82 Luyindama), Cicaldau (Dk. 51 Morutan), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 82 Babel), Diagne (Dk. 90+1 Mohamed)

MARSİLYA: Lopez - Lirola, Saliba, Peres, Caleta-Car, Gueye (Dk. 63 Fuente), Kamara, Guendouzi, Gerson, Milik, Dieng

OLYMPIAKOS: Vaclik, Lala, Sokratis (Dk. 25 Ousseynou Ba), Cisse, Reabciuk, M'Vila, Camara (Dk. 46 Bouchalakis), Masouras (Dk. 68 Valbuena), A.Camara, Onyekuru (Dk. 46 Rony Lopes), El Arabi (Dk. 81 Tiquinho)

FENERBAHÇE: Berke, Osayi-Samuel, Tisserand, Min-Jae Kim, Novak (Dk.78 Szalai), Mert Hakan (Dk. 90+1 Muhammed Gümüşkaya) , Sosa (Dk. 78 Ferdi), Zajc (Dk. 65 Meyer), İrfan Can (Dk. 65 Pelkas), Rossi, Berisha

          • -
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'de ilk transfer! Genç oyuncu için anlaşma sağlandıFenerbahçe'de ilk transfer! Genç oyuncu için anlaşma sağlandı
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Djokovic'e şok üstüne şok!Djokovic'e şok üstüne şok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ev sahibinden kadınlara kira oyunu "Giren çıkan belli değil"

Ev sahibinden kadınlara kira oyunu "Giren çıkan belli değil"

Vali Yerlikaya duyurdu! 2 gün izinli sayılacaklar

Vali Yerlikaya duyurdu! 2 gün izinli sayılacaklar

Bu hata dünya gündeminde! Osayi Samuel'den hileli pas! 'Maç tekrarı...'

Bu hata dünya gündeminde! Osayi Samuel'den hileli pas! 'Maç tekrarı...'

Karlı derbide son dakika golü! Maç nefes kesti

Karlı derbide son dakika golü! Maç nefes kesti

Son dakika: Galatasaray'da ortalık karışacak... Erman Toroğlu resmen bombaladı! 'Bir arkadaşım telefon açtı'

Son dakika: Galatasaray'da ortalık karışacak... Erman Toroğlu resmen bombaladı! 'Bir arkadaşım telefon açtı'

Son dakika: Fatih Terim'den cenazede ilginç hamle! Burak Elmas mezarın başına gelince...

Son dakika: Fatih Terim'den cenazede ilginç hamle! Burak Elmas mezarın başına gelince...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Son dakika: Muslera'nın yeri sonunda doluyor! Galatasaray'ın yeni kalecisi çok tanıdık

Son dakika: Muslera'nın yeri sonunda doluyor! Galatasaray'ın yeni kalecisi çok tanıdık

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Milli futbolcumuz, İngiltere'de alay konusu oldu

Milli futbolcumuz, İngiltere'de alay konusu oldu

Son dakika haberi: İsmail Kartal sosyal medyayı yıktı! Maç sonunda gözleri doldu

Son dakika haberi: İsmail Kartal sosyal medyayı yıktı! Maç sonunda gözleri doldu

Son dakika: Sosyal medya karıştı! Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın'a olay tepki

Son dakika: Sosyal medya karıştı! Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın'a olay tepki

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.