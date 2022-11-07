UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu mu? Gözler UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde

UEFA Avrupa Ligi grup maçlarının sona ermesinin ardından, şimdi de gözler son 16 ve son 32 turu kuralarına çevrildi. Grup liderlerinin play- off oynamadan son 16'ya kaldığı Konferans Ligi'nde grup ikincileri ve Avrupa Ligi grup 3.leri kura çekimine katılım sağlayacak. Peki UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu mu? İşte merak edilenler...

UEFA AVRUPA LİGİ ELEME KURALARI NE ZAMAN?

2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi playy-off kura çekimi Şampiyonlar Ligi'nden gelen 8 takımın da katılımıyla 7 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 14:00'te gerçekleştirilecek. Kura çekimi House of European Football, Nyon, İsviçre'de olacak ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE SON 16 TURU RAKİBİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi play-off turu eşleşmelerinin ardından belli olacak. Play-off maçları 16-23 Şubat tarihleri arasında iki maç usulüne göre oynanacak. Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 24 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak.

FENERBAHÇE’NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Avrupa Ligi grup ikincileri: PSV, Rennes, Roma, Union Berlin, Manchester United, Midtjylland, Nantes, Monaco

Şampiyonlar Ligi'nden gelenler: Ajax, Barcelona, Juventus, Bayer Leverkusen, Salzburg, Sevilla, Shakhtar Donetsk, Sporting

AVRUPA LİGİ'NDE GRUBU 2. SIRADA BİTİREN TAKIMLAR

PSV

Rennes

Roma

Union Berlin

Manchester United

Midtjylland

Nantes

Monaco

ŞAMPİYONLAR LİGİNİ 3. SIRADA BİTİREN VE AVRUPA LİGİ'NDE YOLUNA DEVAM EDECEK TAKIMLAR

Ajax

Barcelona

Juventus

Bayer Leverkusen

Salzburg

Sevilla

Shaktar Donetsk

Sporting Lizbon



