UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu mu? Gözler UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde

UEFA Avrupa Ligi grup maçlarının sona ermesinin ardından, şimdi de gözler son 16 ve son 32 turu kuralarına çevrildi. Grup liderlerinin play- off oynamadan son 16'ya kaldığı Konferans Ligi'nde grup ikincileri ve Avrupa Ligi grup 3.leri kura çekimine katılım sağlayacak. Peki UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu mu? İşte merak edilenler...
2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi playy-off kura çekimi Şampiyonlar Ligi'nden gelen 8 takımın da katılımıyla 7 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 14:00'te gerçekleştirilecek. Kura çekimi House of European Football, Nyon, İsviçre'de olacak ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi play-off turu eşleşmelerinin ardından belli olacak. Play-off maçları 16-23 Şubat tarihleri arasında iki maç usulüne göre oynanacak. Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 24 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak.
Avrupa Ligi grup ikincileri: PSV, Rennes, Roma, Union Berlin, Manchester United, Midtjylland, Nantes, Monaco
Şampiyonlar Ligi'nden gelenler: Ajax, Barcelona, Juventus, Bayer Leverkusen, Salzburg, Sevilla, Shakhtar Donetsk, Sporting
PSV
Rennes
Roma
Union Berlin
Manchester United
Midtjylland
Nantes
Monaco
Ajax
Barcelona
Juventus
Bayer Leverkusen
Salzburg
Sevilla
Shaktar Donetsk
Sporting Lizbon