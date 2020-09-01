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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un muhtemel rakipleri

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 01.09.2020 09:23 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Kura çekimi öncesi temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Beşiktaş, Galatasaray (Netfçi'yi elemesi halinde) ve Alanyaspor'un rakipleri kura çekimi sonrası belli olacak. TSİ 14:00'te başlayacak kura çekimini Sporx'ten canlı olarak takip edebilirsiniz.

Kura çekimi öncesi Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. 24 Eylül'de oynanacak tur öncesi işte muhtemel rakipler...

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Progres - Willem II
Borac Banja Luka - Rio Ave
Hammarby - Lech Poznan

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

SonderjyskE
B36 Torshavn - TNS
Renova - Hajduk Split
Olimpija Ljubljana - Zrinjski

ALANYASPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Teuta - Granada
Rijeka
Servette - Reims

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