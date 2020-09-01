UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Beşiktaş, Galatasaray (Netfçi'yi elemesi halinde) ve Alanyaspor'un rakipleri kura çekimi sonrası belli olacak. TSİ 14:00'te başlayacak kura çekimini Sporx'ten canlı olarak takip edebilirsiniz.
Kura çekimi öncesi Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. 24 Eylül'de oynanacak tur öncesi işte muhtemel rakipler...
Progres - Willem II
Borac Banja Luka - Rio Ave
Hammarby - Lech Poznan
SonderjyskE
B36 Torshavn - TNS
Renova - Hajduk Split
Olimpija Ljubljana - Zrinjski
Teuta - Granada
Rijeka
Servette - Reims
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