UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Beşiktaş, Galatasaray (Netfçi'yi elemesi halinde) ve Alanyaspor'un rakipleri kura çekimi sonrası belli olacak. TSİ 14:00'te başlayacak kura çekimini Sporx'ten canlı olarak takip edebilirsiniz.

Kura çekimi öncesi Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. 24 Eylül'de oynanacak tur öncesi işte muhtemel rakipler...

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Progres - Willem II

Borac Banja Luka - Rio Ave

Hammarby - Lech Poznan

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

SonderjyskE

B36 Torshavn - TNS

Renova - Hajduk Split

Olimpija Ljubljana - Zrinjski

ALANYASPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Teuta - Granada

Rijeka

Servette - Reims

