UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelelerinin ardından Chelsea, Napoli, Valencia, Arsenal, Villarreal, Slavia Prag, Eintracht Frankfurt ve Benfica üst tura yükselmişti. Bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Turnuvada çeyrek finaller 11-18 Nisan, yarı finaller 2-9 Mayıs'ta, final maçı ise 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Napoli - Arsenal
Villarreal - Valencia
Benfica - Eintracht Frankfurt
Slavia Prag - Chelsea
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