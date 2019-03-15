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UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 15.03.2019 15:20 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali'nde; Napoli, Arsenal ile, Villarreal, Valencia ile Benfica, E. Frankfurt ile, Slavia Prag da Chelsea ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelelerinin ardından Chelsea, Napoli, Valencia, Arsenal, Villarreal, Slavia Prag, Eintracht Frankfurt ve Benfica üst tura yükselmişti. Bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Turnuvada çeyrek finaller 11-18 Nisan, yarı finaller 2-9 Mayıs'ta, final maçı ise 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Napoli - Arsenal
Villarreal - Valencia
Benfica - Eintracht Frankfurt
Slavia Prag - Chelsea

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UEFA Avrupa Ligi arsenal napoli villarreal Valencia Benfica Frankfurt Slavia Prag chelsea

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