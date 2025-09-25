SPOR

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Dinamo Zagreb'e yenildi! Hırvat basını olay manşetler attı... "Türk çorbası...''

Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde deplasmanda Dinamo Zagreb’e 3-1 yenildi. Hırvat basını temsilcilerini överken, sarı lacivertli ekibi yenmesine ‘‘Maviler "Türk çorbası"nı şık bir şekilde yudumladı’’ manşetiyle çıktı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Dinamo Zagreb'e yenildi! Hırvat basını olay manşetler attı... "Türk çorbası...''
Burak Kavuncu

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’ne Zagreb’e yenilerek kötü bir başlangıç yaptı. Hırvat basını manşetlerini aldıkları galibiyet üzerine kurdu. Telesport’un ‘‘kendilerine hiçbir şey yapamayan bir rakibi tamamen alt ettiler.’’ haberi gündem oldu…

HIRVAT MANŞETLERİ: TÜRK ÇORBASI!

UEFA Avrupa Ligi nde Fenerbahçe Dinamo Zagreb e yenildi! Hırvat basını olay manşetler attı... "Türk çorbası... 1

Sportnet: Dinamo, Avrupa'da harika bir başlangıç yaptı. Avrupa Ligi'nin ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk etti ve mükemmel bir oyun sergileyerek 3-1'lik skorla tamamen hak edilmiş bir galibiyete imza attı.

UEFA Avrupa Ligi nde Fenerbahçe Dinamo Zagreb e yenildi! Hırvat basını olay manşetler attı... "Türk çorbası... 2

Sportske: "Maviler "Türk çorbası"nı şık bir şekilde yudumladı.

‘‘KENDİLERİNE KARŞI HİÇBİR ŞEY YAPAMAYAN’’

UEFA Avrupa Ligi nde Fenerbahçe Dinamo Zagreb e yenildi! Hırvat basını olay manşetler attı... "Türk çorbası... 3

HNS: Dinamo, Avrupa Ligi'nin açılış maçında Fenerbahçe'ye karşı aldığı galibiyeti kutluyor.

Telesport: Dinamo'nun haklı galibiyeti. Çılgın bir performans sergilemediler ancak kendilerine hiçbir şey yapamayan bir rakibi tamamen alt ettiler.

UEFA Avrupa Ligi nde Fenerbahçe Dinamo Zagreb e yenildi! Hırvat basını olay manşetler attı... "Türk çorbası... 4

Gol: Mavi-beyazlıların Avrupa havası: Dinamo, Fenerbahçe'yi ezdi ve büyük şeylerin sinyalini verdi.

