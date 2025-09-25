UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Dinamo Zagreb'e yenildi! Hırvat basını olay manşetler attı... "Türk çorbası...''

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’ne Zagreb’e yenilerek kötü bir başlangıç yaptı. Hırvat basını manşetlerini aldıkları galibiyet üzerine kurdu. Telesport’un ‘‘kendilerine hiçbir şey yapamayan bir rakibi tamamen alt ettiler.’’ haberi gündem oldu…

HIRVAT MANŞETLERİ: TÜRK ÇORBASI!

Sportnet: Dinamo, Avrupa'da harika bir başlangıç yaptı. Avrupa Ligi'nin ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk etti ve mükemmel bir oyun sergileyerek 3-1'lik skorla tamamen hak edilmiş bir galibiyete imza attı.

Sportske: "Maviler "Türk çorbası"nı şık bir şekilde yudumladı.

‘‘KENDİLERİNE KARŞI HİÇBİR ŞEY YAPAMAYAN’’

HNS: Dinamo, Avrupa Ligi'nin açılış maçında Fenerbahçe'ye karşı aldığı galibiyeti kutluyor.

Telesport: Dinamo'nun haklı galibiyeti. Çılgın bir performans sergilemediler ancak kendilerine hiçbir şey yapamayan bir rakibi tamamen alt ettiler.

Gol: Mavi-beyazlıların Avrupa havası: Dinamo, Fenerbahçe'yi ezdi ve büyük şeylerin sinyalini verdi.