UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi için İsviçre'nin Nyon kentinde kura çekimi başladı. G.Saray'ın St Johnstone'u eleyerek bir üst tura çıkması halinde ve Fenerbahçe'nin diğer turdan gelecek rakibi belli oldu.

G.SARAY'IN MUHTEMEL RAKİBİ RANDERS

Temsilcimiz Galatasaray'ın turu geçmesi halinde muhtemel rakibi Danimarka ekibi Randers olacak.

F.BAHÇE'NİN RAKİBİ BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Fenerbahçe, Neftçi - Helsinki eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

İlk maçlar 19 Ağustos'ta, rövanş maçları ise 26 Ağustos'ta oynanacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

Randers FC - Galatasaray / St.Johnstone

Fenerbahçe - Neftçi / Helsinki

Rapid Wien / Anorthosis - Zorya Luhansk

Jablonec / Celtic - AZ Alkmaar

Fenerbahçe - Neftçi / Helsinki

Mura / Zalgiris - Sturm Graz

Omonia / Flora - Royal Antwerp

Olympiakos / Ludogorets - Lincoln / Bratislava

Malmö / Rangers - Kairat / Alashkert

Ferençvaroş / Slavia - Dinamo Zagreb / Legia

Kızıl Yıldız / Sheriff - Cluj / Young Boys



