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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

02.08.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi tamamlandı. Avrupa'daki temsilcilerimizden, Galatasaray'ın turu geçmesi halinde, Fenerbahçe'nin ise bu turdaki rakibi belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi için İsviçre'nin Nyon kentinde kura çekimi başladı. G.Saray'ın St Johnstone'u eleyerek bir üst tura çıkması halinde ve Fenerbahçe'nin diğer turdan gelecek rakibi belli oldu.

G.SARAY'IN MUHTEMEL RAKİBİ RANDERS

Temsilcimiz Galatasaray'ın turu geçmesi halinde muhtemel rakibi Danimarka ekibi Randers olacak.

F.BAHÇE'NİN RAKİBİ BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Fenerbahçe, Neftçi - Helsinki eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

İlk maçlar 19 Ağustos'ta, rövanş maçları ise 26 Ağustos'ta oynanacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

Randers FC - Galatasaray / St.Johnstone
Fenerbahçe - Neftçi / Helsinki
Rapid Wien / Anorthosis - Zorya Luhansk
Jablonec / Celtic - AZ Alkmaar
Fenerbahçe - Neftçi / Helsinki
Mura / Zalgiris - Sturm Graz
Omonia / Flora - Royal Antwerp
Olympiakos / Ludogorets - Lincoln / Bratislava
Malmö / Rangers - Kairat / Alashkert
Ferençvaroş / Slavia - Dinamo Zagreb / Legia
Kızıl Yıldız / Sheriff - Cluj / Young Boys

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UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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