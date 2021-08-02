UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi için İsviçre'nin Nyon kentinde kura çekimi başladı. G.Saray'ın St Johnstone'u eleyerek bir üst tura çıkması halinde ve Fenerbahçe'nin diğer turdan gelecek rakibi belli oldu.
Temsilcimiz Galatasaray'ın turu geçmesi halinde muhtemel rakibi Danimarka ekibi Randers olacak.
UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Fenerbahçe, Neftçi - Helsinki eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
İlk maçlar 19 Ağustos'ta, rövanş maçları ise 26 Ağustos'ta oynanacak.
Randers FC - Galatasaray / St.Johnstone
Fenerbahçe - Neftçi / Helsinki
Rapid Wien / Anorthosis - Zorya Luhansk
Jablonec / Celtic - AZ Alkmaar
Fenerbahçe - Neftçi / Helsinki
Mura / Zalgiris - Sturm Graz
Omonia / Flora - Royal Antwerp
Olympiakos / Ludogorets - Lincoln / Bratislava
Malmö / Rangers - Kairat / Alashkert
Ferençvaroş / Slavia - Dinamo Zagreb / Legia
Kızıl Yıldız / Sheriff - Cluj / Young Boys
Okuyucu Yorumları 0 yorum