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UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oldu

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 04.05.2018 00:45 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselen iki takım da belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk finalist, Arsenal'ı 1-0 yenen Atletico Madrid oldu. Marsilya da uzatmalara giden mücadelede bulduğu golle adını finale yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oldu

İlk maçta deplasmanda Arsenal ile 1-1 berabere kalan Atletico Madrid, sahasında rakibini 1-0 yenerek finale yükseldi.

Atletico'ya galibiyeti getiren golü 45+2. dakikada Diego Costa kaydetti. Bu sonucun ardından Atletico Madrid, UEFA Avrupa Ligi'nde finale adını yazdırdı.

uefa

Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, iki takım arasında oynanan ilk maçta hakeme itirazının ardından aldığı ceza nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip etti.

Arsenal'ın Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil ise 90 dakika sahada kaldı.

MARSİLYA UZATMADA GÜLDÜ

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Salzburg, Marsilya'yı konuk etti. Fransa'da 2-0 biten karşılaşmanın rövanşında Salzburg, 90 dakikayı 2-0 önde tamamladı.

marsilya

Uzatma dakikalarında nefes kesen maçta Marsilya, son anlarda golü buldu ve skoru 2-1'e getirerek finale yükseldi.

Marsilya'ya finali getiren golü 116. dakikada Rolando attı.

Olympique Marsilya ile Atletico Madrid'in karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi finali, 16 Mayıs Çarşamba günü Fransa'da Lyon Stadı'nda oynanacak.

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UEFA Avrupa Ligi finale yükselen takımlar atletico madrid marsilya

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