UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oldu

İlk maçta deplasmanda Arsenal ile 1-1 berabere kalan Atletico Madrid, sahasında rakibini 1-0 yenerek finale yükseldi.
Atletico'ya galibiyeti getiren golü 45+2. dakikada Diego Costa kaydetti. Bu sonucun ardından Atletico Madrid, UEFA Avrupa Ligi'nde finale adını yazdırdı.
Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, iki takım arasında oynanan ilk maçta hakeme itirazının ardından aldığı ceza nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip etti.
Arsenal'ın Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil ise 90 dakika sahada kaldı.
MARSİLYA UZATMADA GÜLDÜ
UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Salzburg, Marsilya'yı konuk etti. Fransa'da 2-0 biten karşılaşmanın rövanşında Salzburg, 90 dakikayı 2-0 önde tamamladı.
Uzatma dakikalarında nefes kesen maçta Marsilya, son anlarda golü buldu ve skoru 2-1'e getirerek finale yükseldi.
Marsilya'ya finali getiren golü 116. dakikada Rolando attı.
Olympique Marsilya ile Atletico Madrid'in karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi finali, 16 Mayıs Çarşamba günü Fransa'da Lyon Stadı'nda oynanacak.
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