UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 2. haftası, 12 maçla tamamlandı.
A Grubu:
Roma (İtalya) - CSKA Sofya (Bulgaristan): 0-0
Cluj (Romanya) - Young Boys (İsviçre): 1-1
B Grubu:
Arsenal (İngiltere) - Dundalk (İrlanda): 3-0
Molde (Norveç) - Rapid Wien (Avusturya): 1-0
C Grubu:
Slavia Prag (Çekya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 1-0
Nice (Fransa) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 1-0
D Grubu:
Benfica (Portekiz) - Standard Liege (Belçika): 3-0
Rangers (İskoçya) - Lech Poznan (Polonya): 1-0
E Grubu:
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - PSV Eindhoven (Hollanda): 1-2
Granada (İspanya) - PAOK (Yunanistan): 0-0
F Grubu:
Real Sociedad (İspanya) - Napoli (İtalya): 0-1
AZ Alkmaar (Hollanda) - Rijeka (Hırvatistan): 4-1
(AA)
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