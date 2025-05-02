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  4. UEFA Avrupa Ligi'nde müthiş gece! Kupanın favorisi kabusu yaşadı... Tottenham 40. saniyede attığı golle rekor kırdı! Finalin adı büyük oranda belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde müthiş gece! Kupanın favorisi kabusu yaşadı... Tottenham 40. saniyede attığı golle rekor kırdı! Finalin adı büyük oranda belli oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.05.2025 00:17
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Avrupa'nın 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan yarı final ilk mücadeleleri ile sürdü. Yarı final karşılaşmasında Manchester United, deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaşırken, Tottenham sahasında Bodo/Glimt'i konuk etti. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde müthiş gece! Kupanın favorisi kabusu yaşadı... Tottenham 40. saniyede attığı golle rekor kırdı! Finalin adı büyük oranda belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan yarı final mücadeleleri ile sürerken yarı final ilk maçında Manchester United, deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaştı. San Mames Stadyumu'nda oynanacak maçı, deplasman ekibi 3-0 kazandı.

ATHLETIC BILBAO 10 KİŞİ KALDI

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Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Casemiro ve 37 (P) ile 45. dakikalarda Bruno Fernandes kaydetti. Athletic Bilbao'da 35. dakikada penaltıya sebebiyet veren Daniel Vivian, kırmızı kartla oyundan atıldı.

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken Manchester United, rövanş maçı öncesinden büyük bir avantaj yakaladı. Karşılaşmanın rövanşı, 8 Mayıs'ta Old Trafford'da oynanacak.

40'NCI SANİYEDE ÖNE GEÇTİLER

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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalin bir diğer mücadelesinde ise İngiliz devi Tottenham, sezonun flaş takımı Bodo/Glimt'i konuk etti. Tottenham henüz 40. saniyesinde öne geçtiği maçı 3-1 kazandı. Bu sonuçla birlikte Londra ekibi rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

Tottenham'ın ilk golü UEFA Avrupa Ligi yarı finallerindeki en erken gol olarak kayıtlara geçti. Mücadelenin rövanşı 8 Mayıs Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak.

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