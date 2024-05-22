UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Atalanta oldu! Leverkusen bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı...

1963 yılından beri kupa kazanamayan Atalanta, 51 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Bayer Leverkusen'i 3-0 yenerek, Avrupa Ligi Şampiyonu oldu!

LOOKMAN ŞOV YAPTI

Atalanta'nın üç golünü kaydeden Ademola Lookman, İtalyan devine kupayı getirdi.

GIAN PIERO GASPERINI'NİN ATALANTASI

26 yıl sonra Avrupa Ligi'ne katıldı.

İlk kez Şampiyonlar Ligi'ne katıldı çeyrek finale yükseldi.

Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynadı.

Şimdi ise Avrupa Kupası'nı kazanarak tarih yazdı.

İLK KEZ YENİLDİLER

Bu sezon oynadığı hiçbir maçı kaybetmeyen Leverkusen, Atalanta karşısında ağır bir hezimet yaşadı ve ilk mağlubiyetini aldı.





