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UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Atalanta oldu! Leverkusen bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.05.2024 23:53
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UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya'nın Bayer Leverkusen takımını 3-0 yenen İtalyan ekibi Atalanta, tarihinin ilk Avrupa kupasını kazandı. Ademola Lookman’ın bulduğu 3 golle Leverkusen'in 51 maçlık yenilmezlik serisi bitiren Atalanta'nın başarısı Avrupa basınında gündeme oturdu.

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Atalanta oldu! Leverkusen bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı...

1963 yılından beri kupa kazanamayan Atalanta, 51 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Bayer Leverkusen'i 3-0 yenerek, Avrupa Ligi Şampiyonu oldu!

LOOKMAN ŞOV YAPTI

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Atalanta'nın üç golünü kaydeden Ademola Lookman, İtalyan devine kupayı getirdi.

GIAN PIERO GASPERINI'NİN ATALANTASI

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26 yıl sonra Avrupa Ligi'ne katıldı.
İlk kez Şampiyonlar Ligi'ne katıldı çeyrek finale yükseldi.
Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynadı.
Şimdi ise Avrupa Kupası'nı kazanarak tarih yazdı.

İLK KEZ YENİLDİLER

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Bu sezon oynadığı hiçbir maçı kaybetmeyen Leverkusen, Atalanta karşısında ağır bir hezimet yaşadı ve ilk mağlubiyetini aldı.

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atalanta bayer leverkusen
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