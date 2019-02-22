UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu. UEFA'nın merkezi Nyon'da gerçekleşen kura çekimi TSİ 15:00'te başladı. UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu'nda ilk maçlar 7 Mart, rövanşlar ise 14 mart tarihinde oynanacak. Tur atlayanlar adını çeyrek finale yazdıracak. Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde final maçı bu yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

Chelsea - Dinamo Kiev

E.Frankfurt - Inter

Dinamo Zagreb - Benfica

Napoli - Salzburg

Valencia - Krasnodar

Sevilla - Slavia Prag

Arsenal - Rennes

Villarreal - Zenit

