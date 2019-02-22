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UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 22.02.2019 15:20 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu maçlarında tur atlayanların belli olmasının ardından; son 16'ya kalan takımların eşleşmesi için kura çekimi yapıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu. UEFA'nın merkezi Nyon'da gerçekleşen kura çekimi TSİ 15:00'te başladı. UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu'nda ilk maçlar 7 Mart, rövanşlar ise 14 mart tarihinde oynanacak. Tur atlayanlar adını çeyrek finale yazdıracak. Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde final maçı bu yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

Chelsea - Dinamo Kiev
E.Frankfurt - Inter
Dinamo Zagreb - Benfica
Napoli - Salzburg
Valencia - Krasnodar
Sevilla - Slavia Prag
Arsenal - Rennes
Villarreal - Zenit

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi azerbaycan Bakü

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