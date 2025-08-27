UEFA Avrupa Ligi, Avrupa futbolunun ikinci en prestijli organizasyonudur. Sürpriz şampiyonları ise dikkat çekicidir. Bu yönüyle Şampiyonlar Ligi'nin "gedikli şampiyonlarından" ayrı bir anlama sahiptir. Sürpriz faktörü, yüksek rekabet ve mücadelenin turnuvanın her turunda sürdüğünü göstermektedir.

UEFA Avrupa Ligi'ne Top 5 ligin yanı sıra kıta haritasına yayılmış çeşitli ülkelerin köklü camiaları katılmaktadır. Ülke puanı sistemine göre Şampiyonlar Ligi'ne yüksek puanlı ülkelerin 4-5 takımı katılabilmektedir. Bu da orta-ölçekli puana sahip olmasına karşın güçlü kadrolara sahip kulüplerin Avrupa Ligi'ni renklendirmesini sağlar.

Avrupa Ligi önemli bir basamaktır. Şampiyon kulüp para ödülünü kasasına koyarken transfer pazarı için elini güçlendirir. UEFA Avrupa Ligi şampiyonu takımlar doğru planlamayla kısa süre içerisinde Şampiyonlar Ligi'nde iddialı ekiplerden birisi haline gelebilir. Zaten UEFA Avrupa Ligi şampiyonu da ligindeki konuma bakılmaksızın bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılır.

UEFA Avrupa Ligi’nde VAR var mı? UEFA Avrupa Ligi’nde VAR kullanılıyor mu?

UEFA Avrupa Ligi’nde ödül ve rekabet bu kadar yüksekken, adaletli maç yönetimi da son derece önemli oluyor. Takımların sezon planlamalarında ise Avrupa kupaları önemli bir yere sahip. Maçlarda yapılan hakem hataları ise tüm sezonu etkileyebiliyor.

Bu yüzden olası hakem hatalarını önlemek amacıyla 2018‑ 2019 UEFA Avrupa Ligi finalinde ilk kez kullanılmıştır. UEFA, 2019‑2020 sezonunda VAR’ı sadece eleme sonrasındaki nokta turlarında kullanmaya başlamıştır. 2023-2024 sezonunda da VAR sisteminin kullanım kapsamı arttırılmış ve 3. ön-eleme turundan itibaren kullanılmaya başlanmıştır. UEFA, 2023’teki açıklamasında, 2024‑2025 sezonundan itibaren VAR sisteminin Avrupa Ligi’nin tüm turlarında kullanılacağını duyurmuştur.

UEFA Avrupa Ligi’nde VAR sisteminin kullanım alanının geliştirilmesi

UEFA Avrupa Ligi’nde Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanım alanı zamanla genişletilmiştir. İlk etapta yalnızca final ve üst turlarda devreye alınan sistem, kulüpler ve futbol kamuoyundan gelen talepler doğrultusunda daha erken aşamalara da uygulanmaya başlamıştır. Bu gelişme, hem turnuvaya katılan tüm takımlar için adaletin sağlanması hem de hakem hatalarının en aza indirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. UEFA, teknolojik altyapıyı iyileştirerek 2024-2025 sezonundan itibaren VAR kullanımını Avrupa Ligi’nin tüm eleme turlarına yaymıştır.