UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den TFF Başkanı Hüsnü Güreli'ye ziyaret

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette TFF Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ve Genel Sekreter Kadir Kardaş ile Slovenya Futbol Federasyonu Başkanı Radenko Mijatovic de yer aldı.
Güreli, Aleksander Ceferin'e günün anısına plaket verdi. Radenko Mijatovic ise Hüsnü Güreli ve Kadir Kardaş'a hediye takdim etti.
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