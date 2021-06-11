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UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den Türkiye açıklaması

11.06.2021 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, A Milli Takım ve İstanbul'la ilgili konuştu.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den Türkiye açıklaması

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, A Milli Takım ve İstanbul hakkında TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Aleksander Ceferin, EURO 2020 ile ilgili olarak "EURO 2020'yi ertelemek zorunda kaldığımız için üzüldük. Sonunda heyecanla beklediğimiz turnuvaya kavuştuk" dedi.

Ceferin, Türk Milli Takımı hakkında "Türk Milli Takımı oldukça güçlü. Çok güçlü defansınız var. Eskiden hücumunuz güçlü olurdu, şimdi defansınız da iyi. Türkiye kesinlikle hafife alınmamalı Skor tahmini yapamam" açıklamasını yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nin İstanbul'dan alınmasıyla ilgili gelen soruya yanıt veren Ceferin "Türkiye ve İstanbul'la ilgili çok planımız var. Büyük maçlara İstanbul ev sahipliği yapacak. Ancak şimdiden açıklamamız doğru olmaz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı
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