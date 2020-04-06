UEFA Başkanı Caferin açıkladı! "Ligler şampiyonlarını ilan edebilir"

"SERİE A'NIN TAMAMLANACAĞINI..."

Sloven gazetesi Ekipa konuşan Ceferin, "Serie A'nın tamamlanacağını göreceğimiz konusunda iyimserim ve kendime güveniyorum. Bir şey için söz veremem veya garanti edemesem bile her şey ülkenin durumuna bağlı olacaktır. Serie A, UEFA'nın yetkillerinin bir parçası değil. Ancak hükümetler bize yeşil ışık yakması durumunda insanların hayatlarını tehlikeye atmayacağımızı ve futbol için uygun bir çözüm bulmak için herkesi dinleyeceğimizi garanti edebilirim." dedi.

"LİVERPOOL VE ŞAMPİYONLUK"

Ceferin, "Diğer Avrupa liglerinden farklı olarak Liverpool uzun süredir liderliği elde götürüyordu. Futbol durmadan önce Manchester City'nin 25 puan önünde bulunuyordu. Lig oynanmasa bile Liverpool'un şampiyon ilan edileceğini düşünüyorum. Ayrıca Liverpool'dan başka takımın nasıl şampiyon olabileceğini göremiyorum." şeklinde konuştu.

"HER LİGİN ŞAMPİYONUNU AÇIKLAMASI UYGUN OLUR"

Ceferin, "Eğer ligler devam etmezse her ligin şampiyonunu açıklaması uygun olur. Şampiyonlar Ligi olması gerektiği gibi sona erecek. Bu pandemiye bağlı ama her iki senaryoya da hazırız." ifadelerini kullandı.



