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UEFA Başkanı Caferin açıkladı! "Ligler şampiyonlarını ilan edebilir"

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 06.04.2020 18:22 | Son Güncelleme

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Sloven gazetesi Ekipa flaş açıklamalarda bulundu. Ceferin, "Ligler oynanmazsa her ülke kendi şampiyonunu belirleyebilir dedi.

UEFA Başkanı Caferin açıkladı! "Ligler şampiyonlarını ilan edebilir"

"SERİE A'NIN TAMAMLANACAĞINI..."

Sloven gazetesi Ekipa konuşan Ceferin, "Serie A'nın tamamlanacağını göreceğimiz konusunda iyimserim ve kendime güveniyorum. Bir şey için söz veremem veya garanti edemesem bile her şey ülkenin durumuna bağlı olacaktır. Serie A, UEFA'nın yetkillerinin bir parçası değil. Ancak hükümetler bize yeşil ışık yakması durumunda insanların hayatlarını tehlikeye atmayacağımızı ve futbol için uygun bir çözüm bulmak için herkesi dinleyeceğimizi garanti edebilirim." dedi.

"LİVERPOOL VE ŞAMPİYONLUK"

Ceferin, "Diğer Avrupa liglerinden farklı olarak Liverpool uzun süredir liderliği elde götürüyordu. Futbol durmadan önce Manchester City'nin 25 puan önünde bulunuyordu. Lig oynanmasa bile Liverpool'un şampiyon ilan edileceğini düşünüyorum. Ayrıca Liverpool'dan başka takımın nasıl şampiyon olabileceğini göremiyorum." şeklinde konuştu.

"HER LİGİN ŞAMPİYONUNU AÇIKLAMASI UYGUN OLUR"

Ceferin, "Eğer ligler devam etmezse her ligin şampiyonunu açıklaması uygun olur. Şampiyonlar Ligi olması gerektiği gibi sona erecek. Bu pandemiye bağlı ama her iki senaryoya da hazırız." ifadelerini kullandı.


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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Trabzonla BAŞAKŞEHİR zaten şampiyonluğu bu yıl hakedenler..bir BEŞİKTAŞLI olarak diyorum bu yıl 3 büyüklerde zaten fostu..
kendi ezik takımın hakkında konuş gsyle aradaki fark 3 puan
bir Trabzonspor lu olarak söylüyorum şampiyonluk falan vermesinler çünkü hakkımız değil tüm maçlar oynanmadan gelecek kupa istemiyorum aramızda abartmadan dusmanlasmadan güzel rekabet olsun küfür etmeyelim hepimizin ailesinde sovulen takımın taraftarı var futbol birlik olmaktır dostluktur bu zihniyeti kazanmamız lazım illede verilecekse şampiyonluk 18 takım içinden maddi durumu en düşük olan takıma verilsin benim düşüncem bu.
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