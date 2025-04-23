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  4. UEFA Başkanı Caferin'den TFF'ye olay sözler! "Açıkcası Türkiye'ye ve İstanbul'a..."

UEFA Başkanı Caferin'den TFF'ye olay sözler! "Açıkcası Türkiye'ye ve İstanbul'a..."

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
23.04.2025 23:13
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UEFA İstanbul Ofisi'nin açılışı öncesi gala yemeği, Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirildi. UEFA Başkanı Alexander Ceferin, etkinlikte açıklamalarda bulundu.

UEFA Başkanı Caferin'den TFF'ye olay sözler! "Açıkcası Türkiye'ye ve İstanbul'a..."

UEFA İstanbul Ofisi'nin açılışı öncesi gala yemeği, Çırağan Sarayı'nda yapıldı.

"BURADA OLMAK HER ZAMAN MÜKEMMEL"

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İstanbul'a gerçekleştirdiği ziyaret hakkında konuşan UEFA Başkanı Alexander Caferin, "Açıkçası, Türkiye'ye ve İstanbul'a gelmek benim için her zaman süper keyifli bir deneyim. Tarihiyle İstanbul, iki kıtayı birbirine bağlayan dünyadaki tek şehir, burada olmak her zaman mükemmel ve burada kendimi evimde gibi hissediyorum." dedi.

"UMARIN TÜRK KULÜPLERİNDEN BİRİ FİNALLERDEN BİRİNDE OYNAR"

Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye hükümetinin her zaman iyi bir futbol etkinliği organizatörü olduğunu söyleyen Ceferin, "Birçok kulüp turnuvası ve finalleriniz var ve sonuncusu dünyanın en büyük spor etkinliğiydi, 2023'teki UEFA Şampiyonlar Ligi Finali. Şimdi, 2026'daki Avrupa Ligi finalini ve 2027'deki Konferans Ligi finalini bekleyebilirsiniz. Umarım, Türk kulübünden biri finallerden birinde oynar." şeklinde konuştu.

"TFF İLE İLİŞKİMİZİ GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ"

UEFA'nın yarın İstanbul'da açacağı temsilcilik hakkında ise Caferin, "Şimdi, Türkiye Futbol Federasyonu ile ilişkimizi güçlendirmek istiyoruz. Deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz. Bu yüzden, burada TFF ile birlikte bir ofis açmaya karar verdik. Çünkü 2032'de Türkiye ve İtalya'nın en iyi Avrupa Şampiyonası'nı düzenlemesini istiyoruz. Deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz. Birlikte çalışmak istiyoruz ve yarınki açılışı sabırsızlıkla bekliyorum." şeklinde görüş belirtti.

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