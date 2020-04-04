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UEFA Başkanı Ceferin, sürpriz planı açıkladı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 04.04.2020 23:16 | Son Güncelleme

UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin koronavirüs pandemisi yüzünden ara verilen liglerin geleceği ile ilgili sürpriz planını açıkladı.

UEFA Başkanı Ceferin, sürpriz planı açıkladı

UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin, sezonun geri kalanıyla ilgili planları ve tarihleri paylaştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ; AVRUPA LİGİ

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi, en geç 3 Ağustos'ta sona ermeli. Şampiyonlar Ligi finali bu tarihte olabilir. Şu anda sıra dışı bir olayın içindeyiz, tekrar başlama konusunda ve tarihlerde esneğiz. Eğer kriz daha erken biterse, daha erken de başlarız.

FINAL 4 OYNATABİLİRİZ

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni mevcut sistemle de oynayabiliriz, tek maç üzerinden, tarafsız sahada da sürdürebiliriz. Şimdilik Final 8 ve Final 4 şeklinde ihtimaller var.

"FARKLI PLANLAR VAR"

Mayıs, haziran, temmuzda başlayabiliriz ya da tekrar başlamayabiliriz. Farklı planlar var. UEFA, ligler ve kulüpler arasında görüşen çalışma gruplarımız da var. Eğer yetkililer bize oynama izni vermezse, zaten oynayamayız. Hükümeylerin vereceği kararlar da önemli.

"RİSK VARKEN BAŞLAMAK YANLIŞ"

Şu anda verebileceğimiz tek karar, sağlıklı bir şekilde devam edileceği yönünde ısrarlı olmak. Oyuncuların, taraftarların ve hakemlerin hayati riski varken başlamak doğru olmaz. Eğer sağlıklı bir ortam oluşursa, problem olmadan başlarız.

"İNSANLAR FUTBOLU İSTİYOR"

Çok büyük ihtimalle maçlar tekrar başladığında, seyircisiz oynanacak. Bu bir zorunluluk gibi gözüküyor. Ancak seyircisiz ya da televizyonda olsun, insanlar futbolu istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
uefa Alexander Ceferin koronavirüs

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