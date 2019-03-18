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UEFA, Cristiano Ronaldo'nun gol sevinci için soruşturma başlattı

İSPANYA HABERLERİ  | 18.03.2019 14:06 | Son Güncelleme

UEFA, Juventus-Atletico Madrid maçı sonrasındaki gol sevincindeki hareketi nedeniyle Cristiano Ronaldo hakkında soruşturma başlattı.

UEFA, Cristiano Ronaldo'nun gol sevinci için soruşturma başlattı

Juventus'un Atletico Madrid'i 3-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nden elediği maçta hat-trick yapan Cristiano Ronaldo'nun takımına turu getiren golün ardından yaptığı hareket olay yaratmıştı.

Madrid'de 2-0 yenildikleri maç sonrası rakip takım teknik direktörü Diego Simeone'nin yaptığı harekete aynı şekilde karşılık veren Portekizli süperstara bugün UEFA'dan kötü haber geldi.

Avrupa futbolunun patronu, bugün yaptığı açıklamayla 33 yaşındaki yıldız isim hakkında "uygunsuz hareket"inden ötürü soruşturma başlatıldığını ve nihai kararın 21 Mart'ta verileceğini duyurdu. UEFA, Simeone'ye de aynı nedenle 20 bin euro ceza vermişti.

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