UEFA'da sezonunun en iyi golü adayları belirlendi

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, aralarında eski teknik direktör ve oyuncuların bulunduğu organizasyonun teknik gözlemcileri tarafından yapılan değerlendirmeyle, 2018-19 sezonunun en iyi golü için adaylar seçildi.
"https://www.uefa.com/goal-of-the-season/" adlı internet sitesinde videolarıyla yer alan aday 10 golden en çok oy alan, 2018-19 sezonunun en iyi golü seçilecek. Oylamalar, 9 Ağustos'a kadar devam edecek.
Sezonun en iyi golünü atan adaylar arasında Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra Danilo, David Faupala, Enzo Millot, Nani, Pedro Rodriguez, Ivan Rakitic, Ismaila Sarr ve Katerina Svitkova yer alıyor.
Emre Belözoğlu'ndan kamp itirafı
'Her gün yeni şeyler öğreniyorum'
Trabzon Hoffenheim'la yenişemedi
G.Saray hazırlık maçında dağıldı!
F.Bahçe'den kötü prova!
İtalya Merih Demiral'ı konuşuyor!
Necati Ateş'e dava şoku! Kaybetti
Cenk Ahmet Erzurum'da!
'Harika ve çok büyük bir kulübe geldim'
Abdullah Avcı'dan yüksek tempo
Göztepe Stadı yükseliyor
Cezayir'den büyük çıkış
Karaman fırça attı, Yusuf sitem etti
Eljif ayağının tozuyla sahada!
F.Bahçe'de ayrılık! 2. Lig'e gitti
Real Madrid'den müthiş geri dönüş
Okuyucu Yorumları 0 yorum