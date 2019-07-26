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UEFA'da sezonunun en iyi golü adayları belirlendi

FUTBOL HABERLERİ  | 26.07.2019 20:59 | Son Güncelleme

UEFA, 2018-19 sezonunun en iyi golü için adaylarını belirledi. Listede Messi ve Ronaldo da var.

UEFA'da sezonunun en iyi golü adayları belirlendi

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, aralarında eski teknik direktör ve oyuncuların bulunduğu organizasyonun teknik gözlemcileri tarafından yapılan değerlendirmeyle, 2018-19 sezonunun en iyi golü için adaylar seçildi.

"https://www.uefa.com/goal-of-the-season/" adlı internet sitesinde videolarıyla yer alan aday 10 golden en çok oy alan, 2018-19 sezonunun en iyi golü seçilecek. Oylamalar, 9 Ağustos'a kadar devam edecek.

Sezonun en iyi golünü atan adaylar arasında Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra Danilo, David Faupala, Enzo Millot, Nani, Pedro Rodriguez, Ivan Rakitic, Ismaila Sarr ve Katerina Svitkova yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
uefa cristiano ronaldo

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