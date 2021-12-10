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UEFA'da Türkiye kaçıncı sırada? Ülke puanı sıralaması değişti!

10.12.2021 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA'da Türkiye'nin kaçıncı sırada olduğu merak ediliyor. Türkiye, UEFA'nın ülke puanı klasmanında geçen sezon 13. sıraya düştü ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderme şansını kaybetti. Peki şu anda UEFA'da Türkiye kaçıncı sırada? İşte değişen ülke puanı sıralaması...

UEFA'da Türkiye kaçıncı sırada? Ülke puanı sıralaması değişti!

Futbolseverler UEFA'da Türkiye'nin kaçıncı sırada olduğunu araştırıyor. Türkiye, UEFA'nın ülke puanı klasmanında geçen sezon 13. sıraya düşmüş ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderme şansını kaybetmişti. Bu sezon ise A Milli Takım daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya.

UEFA'DA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

UEFA'da ülke puanı sıralamasında her sene gerileyen Türkiye, geçen sezon 13. sıraya düşerek Şampiyonlar Ligi için direkt katılım şansını kaybetmişti. Türkiye, gruplardaki 4. maçlar öncesi 19. sıraya dek gerilemiş durumdaydı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde elde ettiği puanlarla üst sıralara tırmanan Türkiye, UEFA'nın ülke puanı klasmanında haftaya 16. sırada giriş yaptı. Avrupa kupalarında gruplardaki 6. hafta maçlarının sonrasında ise 15. sıraya yükseldi.

2021 UEFA ülke puanı sıralamasında A Milli Takım'ın rakipleri; Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, Danimarka, Çekya ve Hırvatistan ülkeleri oldu.

GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

14- İsviçre 29,675

15- Türkiye 26,9

16- Yunanistan 26,7

17- Hırvatistan 26,65

18- Danimarka 26,575

19- Çekya 26,4

20- Kıbrıs Rum Kesimi 26,375

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