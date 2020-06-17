UEFA'dan açıklama! İşte A Milli Takım'ın EURO 2020 maç takvimi

Bu yıl 11 Haziran'da başlaması gereken ancak dünya çapında yayılım gösteren koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen EURO 2020'nin akıbeti belli oldu.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, askıya alınan turnuvaların geleceğiyle ilgili yapılan toplantının ardından kararı açıkladı.
Alınan karara göre 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 2021 yılında, normal programdan yalnızca 1 gün geriye alınarak aynı şehirlerde gerçekleştirilecek. Turnuva, 2021'de 11 Haziran'da başlayacak, 11 Temmuz'da ise sona erecek.
A Milli Futbol Takımımız 11 Haziran 2021'de Roma'da İtalya Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek. Turnuva bu mücadeledeyle start verecek.
11 Haziran 2021: İtalya - Türkiye (Roma)
16 Haziran 2021: Türkiye - Galler (Bakü)
20 Haziran 2021: İsviçre - Türkiye (Bakü)
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