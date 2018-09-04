UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

Portekiz'de bulunan Mata Real Stadyumu'nda TSİ 21.15'te başlayacak müsabakada, Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

