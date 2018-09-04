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UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 04.09.2018 18:38 | Son Güncelleme

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, Portekiz ile Romanya takımları arasında 7 Eylül Cuma günü oynanacak U21 Avrupa Futbol Şampiyonası 2019 Elemeleri 8'inci grup müsabakasını yönetecek.

UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

Portekiz'de bulunan Mata Real Stadyumu'nda TSİ 21.15'te başlayacak müsabakada, Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Palabıyık Portekiz-Romanya

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