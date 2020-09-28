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UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 28.09.2020 16:55 | Son Güncelleme

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile Estonya temsilcisi Flora Tallinn arasında oynanacak maçı yönetecek.

UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 1 Ekim Perşembe günü Zagreb'teki Maksimir Stadı'nda oynanacak mücadelede Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cem Satman yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

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