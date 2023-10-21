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UEFA'dan Bayern Münih maçı öncesi Galatasaray'a ceza!

21.10.2023 11:10 | Son Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, Old Trafford'da Manchester United'ı 3-2 mağlup etmesinin ardından UEFA'dan bu maça dair Sarı-Kırmızılılar'a ceza geldi. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray grupta çıktığı 2 maç 1 galibiyet 1 beraberlik alırken, son maçta Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek tüm ülkeye büyük sevinç yaşatmıştı.

GALATASARAY'A CEZA

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Bu karşılaşmaya dair temsilcimize UEFA'dan bir ceza geldi. yapılan açıklamada; Sarı-Kırmızılılar'a yabancı madde fırlatma, havai fişek yakma ve kalabalığı rahatsız etme gibi gerekçelerden dolayı Galatasaray'a toplam 51 bin 500 euro ceza verildi.

BAYERN MÜNİH'E DE CEZA VERİLDİ

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Benzer gerekçelerden dolayı Bayern Münih de Kopenhag maçında yaşananlardan dolayı 40 bin euro'luk cezaya çarptırıldı. Yunan ekibi AEK Atina ise Ajax maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle 81 bin 625 euro ceza aldı.

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