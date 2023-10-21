UEFA'dan Bayern Münih maçı öncesi Galatasaray'a ceza!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray grupta çıktığı 2 maç 1 galibiyet 1 beraberlik alırken, son maçta Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek tüm ülkeye büyük sevinç yaşatmıştı.

GALATASARAY'A CEZA

Bu karşılaşmaya dair temsilcimize UEFA'dan bir ceza geldi. yapılan açıklamada; Sarı-Kırmızılılar'a yabancı madde fırlatma, havai fişek yakma ve kalabalığı rahatsız etme gibi gerekçelerden dolayı Galatasaray'a toplam 51 bin 500 euro ceza verildi.

BAYERN MÜNİH'E DE CEZA VERİLDİ

Benzer gerekçelerden dolayı Bayern Münih de Kopenhag maçında yaşananlardan dolayı 40 bin euro'luk cezaya çarptırıldı. Yunan ekibi AEK Atina ise Ajax maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle 81 bin 625 euro ceza aldı.





