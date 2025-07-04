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UEFA'dan Beşiktaş'a ceza şoku! Kartal mali cezaya çarptırıldı...

UEFA, kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle Beşiktaş’a 900 bin avro ceza kesti. İşte detaylar…

UEFA'dan Beşiktaş'a ceza şoku! Kartal mali cezaya çarptırıldı...
Burak Kavuncu

Beşiktaş’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamaya göre karar, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı’nın incelemesi sonrası alındı. Buna göre Beşiktaş’ın 1 Aralık 2023-30 Kasım 2024 dönemi için kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 900 bin euro para cezası kesildi.

Beşiktaş resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, temyiz sürecinin devam ettiği, süreç tamamlandığında kamuoyunun bilgilendirileceği bildirildi.

BEŞİKTAŞ AÇIKLADI!

UEFA dan Beşiktaş a ceza şoku! Kartal mali cezaya çarptırıldı... 1

Beşiktaş, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi...

"Şirketimizin UEFA Kulüp Lisanslama ve Finansal Sürdürülebilirlik Yönetmelikleri kapsamında UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organının gerçekleştirmiş olduğu inceleme sonucunda 01.12.2023-30.11.2024 dönemi için kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bu ihlal sonucunda UEFA tarafından şirketimize 900.000 Euro idari para cezası verilmiştir.
Karara ilişkin olarak hukuki temyiz süreci UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organının Temyiz Dairesi'nde devam etmektedir. Hukuki sürecin tamamlandığında kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Ceza UEFA beşiktaş
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