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UEFA'dan Beşiktaş'a para cezası

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 07.06.2018 08:21 | Son Güncelleme

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Beşiktaş'a 34 bin avro para cezası verdi.

UEFA'dan Beşiktaş'a para cezası

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Beşiktaş'a 34 bin avro para cezası verdi.

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın Bayern Münih'i konuk ettiği 2017-2018 sezonu Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında sahaya yabancı madde atılması, yetersiz organizasyon ve tribünler arasındaki merdivenlerde boşluk bırakılmaması gerekçeleriyle siyah-beyazlı ekibe 34 bin avro para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, "yetersiz organizasyon" gerekçesiyle Beşiktaş'a uyarı verildiği de vurgulandı.

Bayern Münih ise Real Madrid'i ağırladığı geçen sezonun Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında sahaya taraftar girmesi ve tribünlerde yasaklı içeriğe sahip afiş açılması gerekçeleriyle 25 bin avro para cezasına çarptırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş uefa bayern münih

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