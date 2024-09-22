UEFA'dan Beşiktaş'a skandal hata! Stadyumun ismini öyle ilginç bir şekilde yanlış yazdılar ki...

UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş ile Eintracht Frankfurt arasında oynanacak maç için skandal bir hataya imza attı.
UEFA'nın resmi hesabının bilgilendirme kısmında stadyum ismi yanlış yazıldı. Şenol Güneş Spor Kompleksi şeklinde belirtilen açıklama kısa süre içinde fark edildi.
Beşiktaş, UEFA'nın yaptığı hatanın acilen düzeltilmesini istedi.
Beşiktaş'ın açıklamasında, "Beşiktaş Stadyumu, UEFA Avrupa Ligi'nde iç saha maçlarını oynayacağımız stadyumdur. Stadyum isminin acil olarak düzeltilmesini rica ediyoruz." denildi.
Beşiktaş ile Eintracht Frankfurt, 3 Ekim'de karşı karşıya gelecek.