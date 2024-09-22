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UEFA'dan Beşiktaş'a skandal hata! Stadyumun ismini öyle ilginç bir şekilde yanlış yazdılar ki...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.09.2024 13:40
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Beşiktaş, Eintracht Frankfurt maçı için stadyum isminin yanlış yazıldığını ve UEFA'dan düzeltme istendiğini açıkladı. UEFA gibi bir kurumun Beşiktaş stadının ismine Şenol Güneş Kompleksi yazması siyah-beyazlı taraftarları bir hayli kızdırdı.

UEFA'dan Beşiktaş'a skandal hata! Stadyumun ismini öyle ilginç bir şekilde yanlış yazdılar ki...

UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş ile Eintracht Frankfurt arasında oynanacak maç için skandal bir hataya imza attı.

ŞENOL GÜNEŞ KOMPLEKSİ

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UEFA'nın resmi hesabının bilgilendirme kısmında stadyum ismi yanlış yazıldı. Şenol Güneş Spor Kompleksi şeklinde belirtilen açıklama kısa süre içinde fark edildi.

BEŞİKTAŞ'TAN UEFA'YA MESAJ

Beşiktaş, UEFA'nın yaptığı hatanın acilen düzeltilmesini istedi.

Beşiktaş'ın açıklamasında, "Beşiktaş Stadyumu, UEFA Avrupa Ligi'nde iç saha maçlarını oynayacağımız stadyumdur. Stadyum isminin acil olarak düzeltilmesini rica ediyoruz." denildi.

Beşiktaş ile Eintracht Frankfurt, 3 Ekim'de karşı karşıya gelecek.

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UEFA beşiktaş
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