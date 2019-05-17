SPOR

UEFA'dan Beşiktaş ve Trabzonspor kararı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 17.05.2019 19:27 | Son Güncelleme

UEFA, Beşiktaş'ın Finansal Fair-Play konusunda yaptığı anlaşmaya uyduğunu ve siyah-beyazlılar için takip periyodunun sona erdiğini açıkladı. Trabzonspor'un ise 2016'da yaptığı anlaşmaya uymadığı ve bir üst kurula sevk edildiği kaydedildi.

UEFA'dan Beşiktaş ve Trabzonspor kararı

AYRINTILAR BİRAZDAN

PARTNER18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!
Sehic'ten iddialı açıklamaSehic'ten iddialı açıklama
TFF başkanlığına adaylığını açıkladı!TFF başkanlığına adaylığını açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
uefa Beşiktaş Trabzonspor

En Çok Okunan Haberler

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Galatasaray'dan transfer

Galatasaray'dan transfer

Babel Süper Lig'e geri dönüyor

Babel Süper Lig'e geri dönüyor

Görevine son verildi! Flaş karar

Görevine son verildi! Flaş karar

Eljif Elmas'ı isteyen takımı açıkladı

Eljif Elmas'ı isteyen takımı açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

F.Bahçe pes etmedi, Trabzon 90+6'da yıkıldı!

F.Bahçe pes etmedi, Trabzon 90+6'da yıkıldı!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kanarya ateşle oynuyor! Düşme hattıyla puan farkı 5'e indi

Kanarya ateşle oynuyor! Düşme hattıyla puan farkı 5'e indi

VAR'sız puan durumu güncellendi! İşte yeni sıralama

VAR'sız puan durumu güncellendi! İşte yeni sıralama

Okuyucu Yorumları 6 yorum
Helal olsun Fikret baskana ne kadar akıllı işler yaptı
FETÖSARAY için de ne yapacağını biliyorsunuz !
trabson
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PFDK'dan Miguel Lopes ve Güray Vural'a ceza

Hakeme 'Allah belasını versin' demişti

UEFA'dan Beşiktaş ve Trabzonspor kararı

UEFA'dan Beşiktaş ve Trabzonspor kararı

Sehic: Fenerbahçe'yi biliyoruz, galibiyet alacağız

Sehic'ten iddialı açıklama

TFF başkanlığına adaylığını açıkladı!

TFF başkanlığına adaylığını açıkladı!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!

Şampiyonluk oranları değişti! Dev sürpriz

Rizespor - G.Saray maçının tekrarı için karar açıklandı!

Rizespor - G.Saray maçının tekrarı için karar açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.