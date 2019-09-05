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UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 05.09.2019 11:39 | Son Güncelleme

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Sırbistan ile Portekiz milli takımları arasında oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası B grubu maçını yönetecek.

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

Sırbistan'ın Belgrad kentindeki Rajko Mitic Stadyumu'nda 7 Eylül Cumartesi saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada, Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

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cüneyt çakır sırbistan Portekiz uefa fifa

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JonJon’un nam-ı diğer Pennsylvania’nın bir numaralı adamı.
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