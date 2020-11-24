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UEFA'dan Cüneyt Çakır ve Halis Özkahya'ya görev

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 24.11.2020 16:45 | Son Güncelleme

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Almanya'nın Mönchengladbach ile Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu müsabakasını yönetecek. Bu, Cüneyt Çakır'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki 50'nci maçı olacak.

UEFA'dan Cüneyt Çakır ve Halis Özkahya'ya görev

Almanya'nın Monchengladbach şehrindeki Borussia-Park Stadyumu'nda TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.

NAPOLİ - RİJEKA MAÇINDA HALİS ÖZKAHYA DÜDÜK ÇALACAK

Bir diğer FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya ise, İtalya'nın Napoli ile Hırvatistan'ın Rijeka takımları arasında 26 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi F Grubu müsabakasını yönetecek.
İtalya'nın Napoli şehrindeki San Paolo Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak müsabakada Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Mehmet Cem Satman yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

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