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UEFA'dan Dejan Lovren'e hakaret cezası

FUTBOL HABERLERİ  | 11.01.2019 20:23 | Son Güncelleme

UEFA, Hırvatistan-İspanya maçı sonrası sosyal medyada hakaret içerikli sözlerinden dolayı Hırvat futbolcu Dejan Lovren'e 1 maç men cezası verdi.

UEFA'dan Dejan Lovren'e hakaret cezası

Geçen yıl 15 Kasım'da oynanan Hırvatistan'ın konuk ettiği İspanya'yı 3-2 yendiği UEFA Uluslar Ligi maçının ardından sosyal medya aracılığıyla İspanya Milli Takımı'nın kaptanı Sergio Ramos'u hedef alan hakaret içerikli açıklamalar yapan Lovren, UEFA'dan ceza aldı.

UEFA, söz konusu ifadeler nedeniyle Liverpool'da forma giyen Hırvat defans oyuncusuna milli takımdan 1 maç men cezası verdiğini duyurdu.

Lovren, İspanya maçının ardından Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "3-2. Çık ve basın toplantısında konuş, meslektaşım. Ne meslektaşı, bir alçaklar çetesi" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan UEFA, aynı maçta Hırvat taraftarlarca sahaya atılan yabancı maddelerden ve tribündeki merdivenlerin boş bırakılmamasından dolayı Hırvatistan Futbol Federasyonuna 13 bin avro para cezası uyguladı.

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dejan lovren uefa

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