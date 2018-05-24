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UEFA'dan Fenerbahçe'ye para cezası

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 24.05.2018 07:50 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de FFP anlaşmasının ikinci yılında istenen kriterlere ulaşılamaması para cezasına neden olacak.

UEFA'dan Fenerbahçe'ye para cezası

Sarı-lacivertliler bu sezon UEFA'nın kendilerine verdiği "Sadece 10 milyon Euro zarar edebilirsin" talimatını yerine getiremedi ve 12.5 milyon Euro zarar etti. Aradaki 2.5 milyon Euro'luk farktan dolayı F.Bahçe'ye para cezası gelmesi bekleniyor.

Başa baş kuralı gereğince gelecek sezon F.Bahçe'nin edebileceği zarar maksimum 5 milyon Euro. Kanarya'nın, 2019-20 sezonunu ise sıfır zarar ile kapatması gerekiyor.

(SABAH)

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