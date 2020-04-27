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UEFA'dan flaş açıklama!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 27.04.2020 18:39 | Son Güncelleme

UEFA, 55 üye ülkenin federasyonlarına toplamda 236,5 milyon euro yardımda bulunduğunu açıkladı.

UEFA'dan flaş açıklama!

UEFA Başkanı Ceferin yaptığı açıklamada, "Futbol, Koronavirüs krizinin yarattığı eşi benzeri görülmemiş bir zorlukla karşı karşıya. Federasyon başına 4.3 milyon euro olacak." ifadelerini kullandı.

Ceferin, "Şüphesiz hayat normale döndüğünde, futbol hayatın kalbinde olacak. O zaman geldiğinde futbol bu çağrıya cevap vermeye hazır olmalı. Bu kriz döneminde sağlanan birliktelikten gurur duyuyorum. Futbolumuz, sporumuz ve tüm organizayonlar bu sebeple büyük bir krizle karşı karşıya kaldı." diye konuştu.

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