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UEFA'dan Galatasaray'a tazminat cezası! 1 milyon Euro ödenecek

Galatasaray, Shakhtar Donetsk ve Tete arasındaki hukuki anlaşmazlık uzlaşmasının sona erdiğini açıkladı. UEFA, Galatasaray'ın 1 milyon Euro tazminat ödemesine hükmetti.

UEFA'dan Galatasaray'a tazminat cezası! 1 milyon Euro ödenecek
Emre Şen

Galatasaray, Shakhtar Donetsk'ten kontratını feshederek gelen Tete ile ilgili olarak CAS'ın verdiği kararı gece yarısı açıkladı.

1 MİLYON EURO TAZMİNAT CEZASI

Sarı kırmızılıların sorumluluğunun 1.1 milyon Euro olduğu açıklandı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş., Shakhtar Donetsk, ve Mateus Cardoso Lemos Martins arasında FIFA Football Tribunal nezdinde görülen ve karara bağlanan FPSD-11840 referans numaralı dosyaya ilişkin olarak, CAS nezdinde 2024/A/10817-10818-10819 dosya numarası ile devam etmekte olan ihtilaf, CAS nezdinde görülen 22.07.2025 tarihli duruşmada uzlaşma ile sona ermiştir. Varılan uzlaşma neticesinde Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin sorumluluğu 1.000.000,00-Euro (Bir Milyon Avro) ile sınırlıdır.

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UEFA galatasaray
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