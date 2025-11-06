SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

UEFA'dan Galatasaray'lı Victor Osimhen'e büyük onur! Erling Haaland, Harry Kane ve Kylian Mbappe'yi geçti! Sırada C.Ronaldo var...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4.haftasında Ajax deplasmanına konuk olan Galatasaray karşılaşmadan 3-0'lık net bir skorla galip ayrılırken, maçta 3 gol atarak hat-trick yapan Nijeryalı golcü Victor Osimhen'e UEFA'dan ödül geldi. Yıldız oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımına seçildi. | Galatasaray haberleri ...

UEFA'dan Galatasaray'lı Victor Osimhen'e büyük onur! Erling Haaland, Harry Kane ve Kylian Mbappe'yi geçti! Sırada C.Ronaldo var...
Burak Kavuncu
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Ajax'ı 3-0 ile geçtiği karşılaşmada 3 gol atarak sarı-kırmızılıların galibiyetinde başrol oynayan Victor Osimhen'e UEFA'dan ödül geldi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAFTANIN 11'İNDE!

UEFA dan Galatasaray lı Victor Osimhen e büyük onur! Erling Haaland, Harry Kane ve Kylian Mbappe yi geçti! Sırada C.Ronaldo var... 1

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin 4.haftasında Ajax'a 3 gol atarak tarihi bir performansa imza atan Victor Osimhen'i haftanın ilk 11'ine ekleyerek yıldız oyuncuyu onurlandı.

İŞTE HAFTANIN İLK 11'İ...

UEFA dan Galatasaray lı Victor Osimhen e büyük onur! Erling Haaland, Harry Kane ve Kylian Mbappe yi geçti! Sırada C.Ronaldo var... 2

Şampiyonlar Ligi'nin 4.haftasında etkiletici performans gösteren Victor Osimhen'in yanı sıra 10 futbolcu daha kadroya eklendi. İşte illk 11'i oluşturan diğer isimler...

  • Manuel Neuer, Bayern Münih
  • Carlos Augusto, Inter
  • Robin Koch, Frankfurt
  • Derrick Luckassen, Pafos
  • Davide Zappacosta, Atalanta
  • Alexis Mac Allister, Liverpool
  • Ibrahim Maza, Leverkusen
  • Carlos Forbs, Club Brugge
  • Phil Foden, Manchester City
  • Mikel Merino, Arsenal
  • Victor Osimhen, Galatasaray

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

UEFA dan Galatasaray lı Victor Osimhen e büyük onur! Erling Haaland, Harry Kane ve Kylian Mbappe yi geçti! Sırada C.Ronaldo var... 3

Şampiyonlar Ligi gol krallığında 6 golle zirveye çıkan Victor Osimhen, beşer golü bulanan Erling Haaland, Harry Kane ve Kylian Mbappe'yi geride bıraktı.

HEDEFİ RONALDO'YU GEÇMEK!

UEFA dan Galatasaray lı Victor Osimhen e büyük onur! Erling Haaland, Harry Kane ve Kylian Mbappe yi geçti! Sırada C.Ronaldo var... 4

Galatasaray'da süre aldığı son 8 Avrupa kupası maçının tamamında fileleri havalandıran Osimhen, üst üste en fazla müsabakada gol atma rekorunu 8 maça çıkardı. Avrupa'da arka arkaya en çok maçta gol atanların tutulduğu listenin başında ise 11 maçla C.Ronaldo yer alıyor. Listede Osimhen'in önünde yer alan 3 futbolcu ise 2.liği paylaşıyor. Lukaku, Van Nistelrooy ve Lewandowski 9 maçta arka arkaya gol atma başarısı gösterdiler.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI | Viktoria Plzen - Fenerbahçe maç anlatımı! CANLI | Viktoria Plzen - Fenerbahçe maç anlatımı!
G.Saray mağlubiyeti ortalığı karıştırdı! Bilet kesildi...G.Saray mağlubiyeti ortalığı karıştırdı! Bilet kesildi...
Anahtar Kelimeler:
UEFA son dakika ajax galatasaray ödül şampiyonlar ligi Victor Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

4 fenomen, ünlü boyoz tezgahına gitti! Ödedikleri para hepsini şoke etti: Dolandırıyor

4 fenomen, ünlü boyoz tezgahına gitti! Ödedikleri para hepsini şoke etti: Dolandırıyor

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.