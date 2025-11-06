UEFA'dan Galatasaray'lı Victor Osimhen'e büyük onur! Erling Haaland, Harry Kane ve Kylian Mbappe'yi geçti! Sırada C.Ronaldo var...

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Ajax'ı 3-0 ile geçtiği karşılaşmada 3 gol atarak sarı-kırmızılıların galibiyetinde başrol oynayan Victor Osimhen'e UEFA'dan ödül geldi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAFTANIN 11'İNDE!

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin 4.haftasında Ajax'a 3 gol atarak tarihi bir performansa imza atan Victor Osimhen'i haftanın ilk 11'ine ekleyerek yıldız oyuncuyu onurlandı.

İŞTE HAFTANIN İLK 11'İ...

Şampiyonlar Ligi'nin 4.haftasında etkiletici performans gösteren Victor Osimhen'in yanı sıra 10 futbolcu daha kadroya eklendi. İşte illk 11'i oluşturan diğer isimler...

Manuel Neuer, Bayern Münih

Carlos Augusto, Inter

Robin Koch, Frankfurt

Derrick Luckassen, Pafos

Davide Zappacosta, Atalanta

Alexis Mac Allister, Liverpool

Ibrahim Maza, Leverkusen

Carlos Forbs, Club Brugge

Phil Foden, Manchester City

Mikel Merino, Arsenal

Victor Osimhen, Galatasaray

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Şampiyonlar Ligi gol krallığında 6 golle zirveye çıkan Victor Osimhen, beşer golü bulanan Erling Haaland, Harry Kane ve Kylian Mbappe'yi geride bıraktı.

HEDEFİ RONALDO'YU GEÇMEK!

Galatasaray'da süre aldığı son 8 Avrupa kupası maçının tamamında fileleri havalandıran Osimhen, üst üste en fazla müsabakada gol atma rekorunu 8 maça çıkardı. Avrupa'da arka arkaya en çok maçta gol atanların tutulduğu listenin başında ise 11 maçla C.Ronaldo yer alıyor. Listede Osimhen'in önünde yer alan 3 futbolcu ise 2.liği paylaşıyor. Lukaku, Van Nistelrooy ve Lewandowski 9 maçta arka arkaya gol atma başarısı gösterdiler.