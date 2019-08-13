SPOR

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 13.08.2019 13:18 | Son Güncelleme

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Vitoria-Ventspils maçında görev yapacak.

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Portekiz'in Vitoria ile Letonya'nın Ventspils takımları arasında oynanacak rövanş karşılaşmasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, UEFA tarafından görevlendirilen Halil Umut Meler, Portekiz'in Guimaraes şehrindeki Estadio D. Afonso Henriques Stadı'nda 14 Ağustos Çarşamba günü TSİ 19.00'da başlayacak müsabakada düdük çalacak.

Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı Vitoria, deplasmanda 3-0 kazanmıştı.

PARTNERİç organ mesajı nasıl yapılır?İç organ mesajı nasıl yapılır?
Flaş Falcao açıklamasıFlaş Falcao açıklaması
Mesut Özil bombası! Transfer...Mesut Özil bombası! Transfer...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Halil Umut Meler UEFA Avrupa Ligi fifa Vitoria-Ventspils

En Çok Okunan Haberler

İlçeye girişler kapatıldı

İlçeye girişler kapatıldı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Diagne bombası! İşte rakam

Diagne bombası! İşte rakam

Onyekuru resmen açıklandı!

Onyekuru resmen açıklandı!

Ve Falcao'dan yeni G.Saray açıklaması!

Ve Falcao'dan yeni G.Saray açıklaması!

'Come to Beşiktaş' yorumuna heyecanlandıran yanıt!

'Come to Beşiktaş' yorumuna heyecanlandıran yanıt!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Real Madrid'den müthiş geri dönüş

Real Madrid'den müthiş geri dönüş

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ibra yine çok konuşulacak

Ibra yine çok konuşulacak

Afrika Kupası'nda finalin adı kondu

Afrika Kupası'nda finalin adı kondu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

Monaco'dan Falcao açıklaması!

Flaş Falcao açıklaması

Amerika'dan Mesut Özil için flaş teklif!

Mesut Özil bombası! Transfer...

Ribery'ye sürpriz teklif

Ribery'ye sürpriz teklif

Avrupa futbolunda Kurban Bayramı kutlaması

Avrupa futbolunda Kurban Bayramı kutlaması

AZ Alkmaar'ın stadının çatısı çöktü

AZ Alkmaar'ın stadının çatısı çöktü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.